أعلن البنك الأهلي الكويتي عن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستكون ساعات العمل لموظفي البنك من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر.

وخلال الشهر الفضيل سيقوم الأهلي باستقبال عملائه في كل فروع البنك من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا. وسيستأنف البنك أعماله حسب مواعيد الدوام المعتادة في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

كذلك يواصل البنك خدماته المصرفية الهاتفية، وخدماته الإلكترونية لعملائه من خلال موقعه www.eahli.com المتوفرة على مدار الساعة طوال الشهر الفضيل، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على 899 899 1.

وبهذه المناسبة، يرفع البنك الأهلي الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.