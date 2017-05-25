آل ثاني: فخورون بهذا الإنجاز المشرف للمرأة الخليجية ونؤكد التزامنا بدعم وتمكين المرأة

كرمت Ooredoo الكويت، الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي تقديرا لجهودها وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية وذلك في مقر الشركة الرئيسي مساء الثلاثاء الماضي في حفل إطلاق برنامج «نعين ونعاون» التطوعي.

يأتي تكريم العسعوسي ليؤكد التزام الشركة بدعم المرأة وتمكينها، وهي أحد القيم الأساسية للمسؤولية الاجتماعية في الشركة.

العسعوسي حصلت في وقت سابق على لقب «صانع الأمل الأول» من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مستوى الوطن العربي، وذلك لجهودها الإنسانية خلال السنوات العشر الماضية التي قضتها في العمل التطوعي والإنساني في اليمن بعد هجرتها إلى هناك.

وفي تصريح له حول ذلك، أكد المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني فخره بإنجازات العسعوسي، التي كانت من أوائل المدربين المشاركين في برنامج الشركة «نعين ونعاون» الذي يطلق للعام الثالث على التوالي.

وصرح قائلا «إنجازات الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي هي فخر للمرأة الخليجية، وكم هو رائع أن يكون هذا الإنجاز في مجال العطاء والمشاريع الخيرية الإنسانية.

نتمنى لها التوفيق في نشر رسالتها، ونحن في Ooredoo نفخر بكوننا أحد أكبر الداعمين للشباب المتطوعين من خلال برنامج نعين ونعاون التطوعي».

وشارك في هذا الحفل عدد من الشخصيات الشبابية البارزة، مثل نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي والناشط الإنساني والإعلامي عمر العثمان، إضافة إلى كل من ناصر العرفج مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الدولة لشؤون الشباب، وفاطمة الموسوي من منظمة Spread the Passion غير الربحية لدعم الشباب، الذين كرمتهم الشركة لدعمهم لبرنامج «نعين ونعاون» التطوعي على مدار السنوات الماضية.

بدوره، أكد نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي على فخره بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العمل التطوعي ودعم الشباب، وأضاف أن البيئة خصبة لطرح قوانين داعمة لسياسات المسؤولية الاجتماعية من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وأعرب عن فخره بشباب وبنات الكويت المهتمين في العمل التطوعي.

بينما أكد ناصر العرفج مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الدولة لشؤون الشباب على اهتمام الوزارة بدعم المجاميع التطوعية من خلال بوابة خاصة بهم تم إطلاقها لتمكينهم ودعمهم، داعيا الشباب لبذل جهودهم في تقديم الأفضل لما في ذلك من مصلحة للمجتمع، متحدثا عن تجربته في مجال التطوع والرحلات التطوعية، أكد الناشط التطوعي والإعلامي عمر العثمان على الدور الكبير الذي يلعبه التطوع في صقل الشخصية وإكساب الشباب مهارات حياتية مهمة، وتحدث عن تجربته التطوعية في السنوات الماضية والرحلات التي شارك بها مع مختلف المجاميع التطوعية.

أما فريد الفوزان مؤسس تطبيق عطاء Hub (منصة العطاء) الذي يجمع المتطوعين بفرص تطوعية مع مجاميع مسجلة في الكويت، أعرب عن سعادته باهتمام مؤسسات القطاع الخاص المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية في الكويت، ولاسيما العمل التطوعي.

وأعربت مدير منطمة Spread the Passion غير الربحية الدكتورة فاطمة الموسوي عن شكرها لشركة Ooredoo على ثقتها ودعمها للتطوع في الكويت، وأضافت أن البرنامج للعام الحالي سيكون حافلا بالمبادرات الشبابية التطوعية على نطاق واسع.

وكعادتها في كل عام حرصت Ooredoo على إقامة خيمة إفطار الصائم التي سيتم تشييدها هذا العام مقابل مبنى الشركة الرئيسي على شارع السور لتقديم وجبات الإفطار للصائمين يوميا.

وتعتزم الشركة إطلاق قافلة «نعين ونعاون» التي سيتم توظيفها في الأعمال التطوعية وذلك في مختلف مناطق الكويت وعلى مدار الشهر الفضيل، ومن أبرزها توزيع مئات وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة والمتعففة، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى ستقوم الشركة بالإعلان عنها في وقت لاحق.

تدريب وتطوير

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

زيارات خيرية

وتقيم Ooredoo العديد من الفعاليات الأخرى خلال شهر رمضان المبارك تتضمن زيارات لدور الرعاية، والمستشفيات، وذوي الاحتياجات الخاصة للاحتفال بالقرقيعان، كذلك إعادة إطلاق برنامج Ooredoo التطوعي الناجح الذي حمل شعار «نعين ونعاون» بالتعاون مع منظمة Spread the Passion، بالإضافة إلى رعاية تطبيق «عطاء هب» المعني بنشر الوعي المجتمعي.