الإضافة الجديدة سترفع من عدد الرحلات بين الكويت والدوحة ليصل إلى 65 رحلة

احتفالا بإضافة تسع رحلات أسبوعية خلال الصيف من الكويت إلى الدوحة والفوز بجائزة أفضل برنامج مكافآت في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا خلال النسخة السادسة من جوائز فلاير توك السنوية، دعت الخطوط الجوية القطرية أعضاء نادي الامتياز لقضاء يوم مع أطفالهم في كيدزانيا بمول جراند أفنيوز في الكويت.

ويعتبر هذا اليوم العائلي بمنزلة تكريم وشكر للأعضاء البلاتينيين في برنامج المسافر الدائم للخطوط الجوية القطرية، وذلك تقديرا لولائهم المتواصل.

وابتداء من 15 يونيو 2017، والذي يعتبر وقت الذروة للسفر في فصل الصيف، ستقدم الخطوط الجوية القطرية تسع رحلات أسبوعية إضافية من الكويت إلى مطار حمد الدولي، الحائز على عدة جوائز عالمية، في الدوحة.

ومع إضافة هذه الرحلات، سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية للخطوط الجوية القطرية إلى الكويت إلى 65 رحلة، مما يتيح للجميع اختيار الوقت الذي يناسبهم للاستمتاع بالعطلة الصيفية.

وقامت الخطوط الجوية القطرية خلال العام الماضي بعدد من التحسينات لبرنامج المسافر الدائم، بما في ذلك تقديم بطاقات العضوية الرقمية، التي تتيح للأعضاء حجز رحلات طيران عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية للهاتف الجوال، وتتيح لهم أيضا تحديث رحلتهم حتى آخر لحظة باستخدام الكيو مايلز، حيث تأتي هذه التحسينات بالإضافة الى العديد من المبادرات التي ساهمت في الحصول على هذه الجائزة بناء على تصويت أعضاء فلاير توك والأعضاء المميزين.

وقال إيش جلال، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وباكستان: ستوفر الخطوط الجوية القطرية 65 رحلة أسبوعيا بين مدينة الكويت والدوحة طوال فصل الصيف، ما يمنح المسافرين من الكويت المرونة في اختيار الرحلات التي تتناسب مع خططهم واحتياجاتهم.

وتقوم الخطوط الجوية القطرية بمساعدة العملاء ونقلهم إلى كل مكان حول العالم، وتقديم خدمات مميزة استطاعت من خلالها أن تحصد الجوائز العالمية، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات، مثل الحصول على تأشيرات دخول مجانية إلى قطر وخيار تغيير التوقف في المطار إلى البقاء في المدينة والاستمتاع بعدد من الفنادق الفاخرة في الدوحة.

نحن سعداء جدا للجمع بين إعلان رفع عدد الرحلات إلى الكويت، والاحتفال بالعملاء البلاتينيين بنادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وذلك لشكرهم على ولائهم لنا.