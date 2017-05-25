طرابزون تعد إحدى الوجهات السياحية الأكثر جذباً للزوار من كل أنحاء العالم

نظمت الخطوط الجوية التركية، الحائزة جائزة أفضل شركة طيران في أوروبا للعام السادس على التوالي، بحسب نتائج استطلاع «سكاي تراكس» لرأي المسافرين، مؤخرا القمة الأولى للسياحة والاستثمار في البحر الأسود في مدينة ريزا التركية بحضور أكثر من 200 ممثل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفريقيا، بما في ذلك وكالات سفر ومؤسسات إعلامية وشخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واجتمع عدد من وكالات السفر من 14 بلدا لحضور ورشة عمل أقيمت بحضور ما يزيد على 700 شخص، حيث شهدت ورشة العمل كذلك ما يزيد على ألفي اجتماع بين الوكالات والتعريف بمدن طرابزون، وأرتفين، وريزا، وأوردو، وجيرسون، وسامسون.

واستضافت القمة حفل عشاء حضره عدد من الوزراء ليعكسوا أهمية الحدث والتعبير عن دعمهم لتمكين السياحة في منطقة البحر الأسود في تركيا، ما يسهم في استقطاب السياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يقتصر الأمر على استمتاع الموفدين بكرم الضيافة التركي بل قاموا كذلك بزيارة أكثر موانئ البحر الأسود نشاطا وحركة، ومعالم الجذب السياحية التي ينبغي رؤيتها عن طريق حضور رحلة تعريفية.

وأتيحت الفرصة للمشاركين خلال الرحلة للقيام بجولة تفقدية لمعالم ريزا، التي تشتهر بزراعة الشاي، والمناظر الطبيعية الخلابة، والمعالم التاريخية الجميلة، ومعالم الجذب السياحية الترفيهية، مثل رياضة ركوب القوارب، والانزلاق بالحبل وغيرها في وادي فرتينا.

وعلاوة على ذلك، استمتع الضيوف المشاركون بالميزات الرائعة ومعالم الجذب السياحية التي تتمتع بها مدينة طرابزون، مثل بحيرة اوزنجول، وتلال بوزتبه، وغيرها الكثير، ما يعكس سبب اعتبار طرابزون من بين أكثر الوجهات السياحية العالمية جذبا وقدرتها على استقطاب آلاف الزوار من كل أنحاء العالم.

وتقوم الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلات منتظمة إلى طرابزون، التي تعد إحدى الوجهات السياحية الرائعة في الأعوام الأخيرة.

ويذهب آلاف السياح إلى طرابزون لقضاء أسبوع من الراحة والاسترخاء، والاستمتاع بتناول أشهى وأطيب المأكولات المحلية، وزيارة الأديرة العديدة في المدينة، وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا يجب تفويتها.

كما تقوم الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلات مباشرة إلى طرابزون من منطقة دول الخليج، بما في ذلك جدة والرياض والدمام والكويت.