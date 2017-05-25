الإدارة التنفيذية تعد مائدة «قريش» تقديراً لدعم المحافظة لمبادرات البنك في رمضان

كرم محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا بنك الكويت الوطني تقديرا لجهوده الاجتماعية ومساهماته في مجال خدمة المجتمع، وتسلمت الادارة التنفيذية في البنك ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة خالد البحر والرئيس التنفيذي في الكويت صلاح يوسف الفليج، درعا تكريمية في لفتة تقديرية للمبادرات الخيرية التي يستعد البنك لإطلاقها خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع المحافظة.

وكانت الادارة التنفيذية قد قامت في الوقت ذاته بإعداد مائدة «قريش» خلال هذه الزيارة لمشاركة محافظة العاصمة الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك إحياء لموروث «القريش» الشعبي الذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد في الكويت، وتعبيرا عن روح التعاون الذي قدمته المحافظة دعما لمبادرات الوطني الرمضانية التي جاءت في مقدمتها المبادرة غير المسبوقة هذا العام والخاصة بتوفير ثلاجات لحفظ المياه والتمر وتوزيعها على عدد من مساجد الكويت لخدمة الصائمين خلال شهر، إضافة إلى توزيع وجبات الافطار في قصر نايف.

وخلال الزيارة، شكرت الادارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني المحافظة ممثلة بالفريق المهنا للجهود التي بذلتها في توفير التسهيلات التي يحتاجها البنك من أجل إطلاق هذه المبادرات خلال الشهر الفضيل، اضافة إلى توفير الخدمات الاساسية للصائمين، كما أنها تأتي تعبيرا عن التعاون العميق بين الجانبين والعمل الدؤوب الذي تقوم به المحافظة لتبقى رائدة في خدماتها ودورها الحيوي والتنموي المميز.

وبدوره، أثنى المحافظ على الدور الذي يقوم به بنك الكويت الوطني في المسؤولية الاجتماعية، وأشاد بالجهود الكبيرة للبنك والذي نجح في الحفاظ على دوره الريادي في خدمة المجتمع بموازاة عراقة تاريخه المصرفي والمالي محليا واقليميا. كما أكد مواصلة الجهود والتعاون المشترك لما فيه مصلحة المجتمع وخدمة القضايا الاجتماعية والانسانية والخيرية أينما استدعت الحاجة.