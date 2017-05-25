أعلن بنك برقان عن مواعيد عمل فروعه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الفروع ستستقبل العملاء من الأحد إلى الخميس لفترة واحدة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، بهدف ضمان الراحة لهم.

وأشار بنك برقان إلى أن فرع المطار سيكون في خدمة العملاء على مدار 7 أيام في الأسبوع، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 عصرا، ومن الساعة 9:30 مساءا حتى 12:00 منتصف الليل.

فضلا عن ذلك، يمكن للعملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء 1804080 في أي وقت خلال شهر رمضان المبارك، للاستفسار عن أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

وينتهز البنك هذه المناسبة لتهنئة الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.