فؤاد: قطاع الاستثمارات المصرفية تمكن من تعزيز حجم الصفقات المنفذة رغم أوضاع السوق المتذبذبة

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن فوزها بلقب «أفضل مدير اصدار للصكوك في الشرق الأوسط 2017» من قبل «ميرجر ماركت» الرائدة في مجال الأخبار والبحوث العالمية في قطاعات الدمج والاستحواذ، وأسواق الدين.

وقد حازت كامكو هذه الجائزة في فئة إصدارات أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بناء على عدد من المعايير الفنية التي تشمل تحليل الأداء العام للقطاع، وتقييم الخدمات الاستثمارية المصرفية، وبوجه الخصوص فيما يتعلق بدورها الناجح في إصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية.

وفي حفل لتوزيع الجوائز، الذي أقيم في دبي مؤخرا للإعلان عن الفائزين للعام 2017، تسلمت إدارة الاستثمارات المصرفية درع التميز عن أدائها في أسواق الدين على المستوى المحلي والإقليمي، ضمن مجموعة من الفئات الأخرى التي شملت مصارف وشركات مالية تعتبر من الأكبر إقليميا وعالميا، حيث على صعيد جوائز إصدارات الدين، فاز كل من كامكو وبنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أوف أميركا ميريل لينش بجوائز أفضل مديري إصدار للصكوك والقروض والشركات والحكومات، على التوالي.

بينما فاز كل من إرنست ويونغ وسيتي غروب وبرايس ووترهاوس كوبرز وروتشيلد بجوائز تتعلق بقطاعات الدمج والاستحواذ.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار خالد فؤاد عن خالص تقديره للجهات القائمة على تنظيم هذا الحدث شاكرا ثقة وتقدير الجهات التي قامت بالتصويت لصالح الشركة مما أدى لفوزها بالجائزة.

كما أكد على عزم قطاع الاستثمارات المصرفية على تعزيز الأداء المتنامي وتنفيذ استراتيجيات الشركة في تقديم المنتجات الاستثمارية المصرفية المميزة وتوفير الحلول المبتكرة للعملاء.

وقال فؤاد: تمكن قطاع الاستثمارات المصرفية في كامكو خلال الأعوام الماضية من تعزيز حجم الصفقات المنفذة رغم أوضاع السوق المتذبذبة والتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، بل واستطاعت من خلال رؤيتها اجتياز تلك العقبات والتأقلم مع المتغيرات المتتابعة موفرة حلولا متنوعة لعملائها، مما أدى لترسيخ ريادتها على مستوى السوق المحلية والإقليمية، ونحن عازمون على تقديم المزيد بما يسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة وينعكس نفعه على المستثمرين والمساهمين على حد سواء.

واختتم: بفضل السياسة الحكيمة في إدارة الاستثمارات المصرفية، حازت كامكو ثقة كبار المؤسسات المالية من أجل إدارة اصداراتها الكبرى، لتستحوذ كامكو على نصيب الأسد في السوق المحلي، بإجمالي إصدارات ناجحة بلغ عددها 92 صفقة ناجحة بقيمة اجمالية بلغت أكثر من 14 مليار دولار أميركي، كما في 31 ديسمبر 2016.