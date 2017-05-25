المؤتمر شكّل فرصة ممتازة لبنك وربة للالتقاء والتحاور مع البائعين والمشترين

رعى بنك وربة مؤتمر Loans Bonds and Sukuk Middle East 2017 والذي عقد في دبي انتركونتيننتال فستيفل سيتي مؤخرا. وتأتي رعاية بنك وربة لهذا الحدث الذي يعتبر أكبر مؤتمر للاستثمار والمال في المنطقة، لما له من أهمية في تشكيل منصة فريدة للجميع، تحت سقف واحد، بين ريادي أسواق رأس المال من مصدرين الصكوك، والراعين بالتحويل وكذلك المستثمرين، بالإضافة إلى أقطاب القطاع المصرفي من المنطقة، لمناقشة التطورات الراهنة في الأسواق المحلية والعالمية في أسواق الصكوك والتحويلات المختلفة بأنواعها.

وحول رعاية بنك وربة للحدث العالمي، تحدث نائب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار، ثويني الثويني قائلا: إن الرعاية والمشاركة في هذا المؤتمر الأول للسندات والديون والصكوك في الشرق الأوسط لعام 2017، شكلت فرصة ممتازة لبنك وربة للالتقاء والتحاور مع البائعين والمشترين، بالإضافة إلى الاطلاع على تطورات السوق من خلال الجلسات الحوارية التي انعقدت بمشاركة من الرياديين في هذه الصناعة وناقشت أيضا المحاور المتعلقة بإصدارات الصكوك على صعيد المنطقة والعالم.

وأضاف: تمكنا من خلال مشاركتنا من لقاء عملاء محتملين من خلال مشاركة ممثلي البنك في المؤتمر، في اجتماعات خاصة بالمستثمرين بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الدوائر المالية والخزينة، التي ساهمت في تزويدنا بآخر المستجدات المتعلقة بمحاور مهمة منها خطط التمويل، وكذلك السياسات التمويلية، بالإضافة إلى التدفق النقدي والسيولة.

إلى ذلك، ناقش المؤتمر مواضيع اقتصادية محورية حيث تطرق بعضها إلى الاتجاهات العالمية في أسواق رأس المال وكيف تستطيع الجهات المصدرة للسندات والصكوك من التعامل مع المخاطر في بيئة السوق الجديدة، بالإضافة إلى فهم تأثير السيولة وكيفية تسعير الدين في أسواق الخليج العربي مع الأخذ بالاعتبار وضع سوق النفط المتعافي وتطوير سندات بالعملية المحلية وأسواق الصكوك.

هذا، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي لعبت دورا محوريا في تزويد الحضور الذين فاق عددهم الـ 900 وفد، بمعلومات وافية حول الموضوع.