كاميرا DSC-RX100 Vحصلت على جائزة أفضل كاميرا مدمجة احترافية

كرّمت جمعية الصور التقنية الصحافية «سوني» لأدائها المميز وابتكاراتها الاستثنائية في مجال التصوير الرقمي. وقد حصدت الشركة ثلاث جوائز مرموقة عن أفضل ثلاثة منتجات من كاميراتها.

وفي هذا الإطار، حصلت كاميرا a99II على جائزة أفضل كاميرا احترافية رقمية ذات عدسات أحادية عاكسة حيث تحتوي الكاميرا على مستشعر Exmor R CMOS sensor بمعدل 42.4 ميغا بيكسل داخل إطارها المصنوع من المغنيسيوم، كما تمتلك ميزة ذاكرة تخزين الصور المحسنة التي تخزن ما يصل إلى 12 إطار صورة في الثانية، مدعومة بتقنية التتبع للتعرض التلقائي والتركيز التلقائي AF/AE.

كما حصلت أيضا كاميرا DSC-RX100 V على جائزة أفضل كاميرا مدمجة احترافية حيث تحتوي كاميرا RX100 V على جهاز مستشعر Exmor RS CMOS بحجم بوصة واحدة بسعة 20 ميغا بيكسل إلى جانب تقنية المنظار الإلكتروني المدعوم بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء OLED EVF، فضلا عن ميزة شاشة العرض البلوري السائل LCD المزودة بمصفوفة نشطة تدعم تقنية شرائح الترانزستور الرقيقة TFT.

كل تلك الصفات تتوافر في كاميرا ذات حجم مناسب جدا تتلاءم مع حجم الجيب. ويتراوح معدل حساسية الإيزو ISO بين 125 و12، 800 وقد يصل إلى 25600 عند التصوير المفاجئ المتراكب.

وتشمل خاصية التركيز التلقائي الهجين السريع على ميزة الكشف عن المرحلة السطحية البؤرية بمعدل 315 نقطة ناهيك عن ميزة التركيز التلقائي للكشف المتباين لجعل التركيز التلقائي أكثر سرعة بمعدل 0.05 في الثانية.

وحصلت كاميرا FDR-X3000R على جائزة أفضل كاميرا ACTIONCAM، حيث تحتوي الكاميرا على دقة 4K كما أنها تمتلك جهاز مستشعر Exmor R CMOS بمعدل 8، 2 ميغا بيكسل وتتوافر بعدسة ZEISS® Tessar f/2.8 ذات الزوايا الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الوحدة المدمجة على خاصية BOSS.