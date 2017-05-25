الاهتمام بإطارات السيارة خلال فصل الصيف ضرورة حتمية

مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ العديد منا في اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الصيف والمحافظة على الصحة العامة. ومع ذلك يتناسى البعض أن السيارات، وخصوصا الإطارات بحاجة أيضا إلى تدابير مماثلة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار، الطقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف في منطقتنا، فإن تلك الأجواء الصعبة قد تشكل مشكلة حقيقية لإطارات السيارات، في حال عدم حصولها على الصيانة المناسبة.

وعبر الفقرات التالية، يقدم بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي، مجموعة من النصائح الأساسية حول كيفية صيانة إطارات السيارات خلال أشهر الصيف الحار:

فحص الإطارات بانتظام: يجب فحص جميع الإطارات بما فيها الاحتياطي بشكل منتظم. والبحث عن أي آثار ظاهرة لأضرار أو تمزقات، مثل الكسور الغائرة، أو ظهور الأسلاك الداعمة، أو قطوع أو حتى تناقص نقشة الإطار. إن تناقص نقشة الإطارات تعتبر مؤشرا على حياة الإطار ومدى صلاحيته.

ولتحديد عمق النقشة، يمكن شراء جهاز قياس عمق النقشة والاعتماد عليه. وغالبا ما يصل عمق نقشة الإطارات الجديدة إلى 8 مم، والحد الأدنى القانوني المطلوب للسيارات هو 1.6 مم، ويتوجب على السائقين تغيير الإطارات عند وصول عمق النقشة إلى 3 مم.

فحص ضغط الإطارات: يعتبر ضغط الإطارات بمنزلة دماء الحياة. ولهذا يتوجب فحص ضغط الإطارات شهريا. وغالبا ما تفقد الإطارات ضغط الهواء بمعدل يصل إلى رطلين من الهواء شهريا.

ومع ذلك فإن الضغط الزائد قد يزيد نسبة الفقدان. وبالإضافة إلى أن انخفاض ضغط الإطارات يتسبب في سرعة التآكل، فإن الإطارات ذات الضغط المنخفض يتولد عنها حرارة أكثر، نظرا لزيادة الانثناء والاحتكاك، بما يؤثر أيضا على أداء السيارة، بما في ذلك كفاءة المكابح، والتحكم، والسلامة، واستهلاك الوقود.

فحص توازن الإطارات: تأكد دائما أن الإطارات متزنة بشكل ملائم. وإذا ما شعرت باهتزاز في المقود أو في بدن السيارة، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن اتزان الإطارات مضطرب.

إن اتزان الإطارات يساعد على إطالة عمرها، وتجنب الاستهلاك السريع والقضاء على مشكلة الاهتزاز. كما يحمي أدوات التعليق، ونظام التحكم والمدحرجات.

فحص ميزانية العجلات: تأكد من ميزانية العجلات، خصوصا إذا ما تعرضت للارتطام بجسم صلب على الطريق، مثل رصيف أو فتحة تصريف مياه، أو لاحظت وجود قطع غير منتظم في الإطار، وذلك لأن هذه المشكلة تؤثر على سلامة أدوات التعليق وانحراف ميزانيتها، الأمر الذي يوثر على وضعية واتجاه العجلات.