قالت شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، إن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات قرر ترسية مناقصة مشروع وزارة الكهرباء والماء على الشركة، بقيمة 22 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن المناقصة خاصة بتطوير وإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وشبكة الاتصالات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء في الكويت.

كانت «زين» أعلنت منتصف فبراير الماضي، أن المناقصة المشار إليها تمت ترسيتها بالفعل على الشركة، مؤكدة آنذاك أنها في طور استكمال الإجراءات للحصول على موافقات الجهات المعنية.

وأفادت «زين» في بيانها، بأنه لا يمكن تحديد أثر المناقصة المشار إليها على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي.