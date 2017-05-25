توزيع «صناديق الماجلة» على الأسر المحتاجة في الكويت بالتعاون مع «سيفكو»

البنك سيقوم بزيارة مجموعة من المستشفيات للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى

الهدف من تقديم الرعاية للبطولة النسائية لكرة القدم هو تشجيع نمط الحياة الصحي

استقبالا لشهر رمضان المبارك، واحتفالا به، أعلن بنك الخليج عن سلسلة الفعاليات المقرر إقامتها طوال الشهر، والتي يهدف من خلالها إلى التفاعل مع عملائه ومع المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه.

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكعادته السنوية، قام بنك الخليج اليوم بإطلاق إعلان تلفزيوني خاص بالشهر الفضيل.

يشارك في هذا العمل الممثل الكويتي القدير سعد الفرج، حيث يقوم بدور الراوي. ويمكن مشاهدة هذا العمل، من إنتاج شركة جوي برودكشنز، من خلال شاشات التلفزيون أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبنك.

فعاليات ومبادرات

وبهذه المناسبة صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى البنك: يسر بنك الخليج أن يهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

وكعادته السنوية، يقيم بنك الخليج العديد من الفعاليات ويتبنى عدة مبادرات طوال الشهر، من بينها توزيع «صناديق الماجلة» على الأسر المحتاجة في الكويت، وإقامة احتفالات القرقيعان للأطفال المرضى في العديد من المستشفيات، والحث على الرياضة وتشجيع نمط الحياة الصحي من خلال بطولة رياضية هادفة، إلى جانب إطلاق الإعلان الرمضاني التلفزيوني السنوي.

وأضافت: لقد قمنا هذا العام بالتعاون والعمل عن قرب مع هيئات ومؤسسات رائدة لإقامة تلك الفعاليات المخطط لها، ونتقدم إلى تلك الجهات بوافر الشكر على تعاونها، ونعتز بالعمل معها جنبا إلى جنب.

«صناديق الماجلة»

ويقوم بنك الخليج بتوزيع «صناديق الماجلة» على الأسر المحتاجة في الكويت، وذلك بالاشتراك مع سيفكو، مركز التسوق الرائد في الكويت للعام الثاني على التوالي، وتتضمن الصناديق مختلف الأصناف من المواد الغذائية الأساسية التي يتوقع أن تغطي احتياجات أسرة كاملة لمدة أسبوع تقريبا.

وستقوم فرق تطوعية من بنك الخليج بالتعاون مع فريق عمل سيفكو بإعداد تلك الصناديق بينما يتولى كل من صندوق الطعام الكويتي، وبرنامج لوياك لخدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الطعام الكويتي هو عبارة عن مؤسسة خيرية أنشئت لتوفير الغذاء للمحتاجين في الكويت ونشر الوعي حول أهمية الحد من هدر الطعام، وفريق من مركز لوذان لإنجازات الشباب «لوياك»، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف نحو تمكين الشباب، بتوزيع صناديق الماجلة على الأسر المحتاجة.

زيارة المستشفيات

ويخطط بنك الخليج للقيام بزيارات إلى مجموعة من المستشفيات، وذلك على مدار خمسة أيام في الفترة من 8 إلى 15 يونيو، للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى في ست مستشفيات، بالتعاون مع جمعية الكويت لرعاية الأطفال في المستشفيات، التي تم إنشاؤها بهدف تقديم الدعم للأطفال وعائلاتهم أثناء فترة العلاج.

وستتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة الترفيهية في أجواء مبهجة يستمتع بها الأطفال.

بطولة نسائية لكرة القدم

ولتشجيع نمط حياة صحي يسر بنك الخليج أن يكون الراعي الإستراتيجي للبطولة النسائية لكرة القدم Eighty Percent Women Football Tournament التي تهدف نحو تشجيع الإناث على الاستمتاع بممارسة رياضة طالما أحبوها ورغبوا في التألق في لعبها.

تقام البطولة في الفترة من 3 وحتى 15 يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من الكويت ومنطقة الخليج العربي خلال 32 مباراة. تقوم منظمة Eighty Percent بالإشراف على البطولة، وهي مؤسسة اجتماعية تم تأسيسها على يد ثلاث سيدات كويتيات في عام 2014.