أحمد موسى

واصل معدل التضخم تباطؤه للشهر الثاني على التوالي ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نموا بنسبة 2.63% مقارنة بأبريل 2016 ليصل الى 144.3 نقطة.



وبحسب التقرير الشهري الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاء شهد معدل التضخم تراجعا شهريا في أبريل مقارنة بمارس الماضي ليهبط بنسبة 0.07% بفعل هبوط الأغذية والمشروبات بنحو 0.52%.



وشهد التضخم في شهر مارس نموا سنويا هو الأبطأ منذ 40 عاما مقارنة بمعدل نمو سنوي 2.6% في نوفمبر 2013. وساهم استقرار معدلات نمو التضخم في ابريل الماضي تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات بانخفاض بلغت نسبته 0.2% وكذلك المجموعة السلعية الخاصة بالكساء وملبوسات القدم بنسبة 1% سنويا مقارنة بأبريل 2016. وكانت أكبر الارتفاعات في المطاعم والفنادق بنسبة 4.47% وخدمات المسكن بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.28% والنقل بنسبة 12.08%. ويرجع الارتفاع الكبير في المجموعات المرتبطة بالسكن والمطاعم والنقل إلى الارتفاعات التي شهدها الربع الأخير من العام بعد الارتفاع في أسعار البنزين. وكان معدل التضخم السنوي بالكويت قد ارتفاع خلال الشهر الماضي في فبراير بمقدار 3.22% على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي في الوقت الذي شهد تراجعا بنسبة طفيفة على أساس شهري مقارنة بشهر يناير الماضي بنسبة 0.07% ليصل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنهاية فبراير إلى 144.2 نقطة.



يذكر ان بيانات البنك المركزي عن حجم الائتمان بنهاية مارس كشفت عن نمو شهري بنحو 1.4% ليبلغ 34.8 مليار دينار مقارنة بنحو 34.4 مليار دينار في فبراير الماضي بزيادة 480 مليون دينار.



وسنويا، سجل الائتمان نموا بنحو 3.5% وبنمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 1.7% بالمقارنة مع حجم الائتمان المسجل في ديسمبر 2016 والبالغ 34.4 مليار دينار.



وسجلت القروض الاستهلاكية أدنى مستوى لها منذ عام 2013 لتبلغ 1.13 مليار دينار لتسجل تراجع سنوي بلغت نسبته 4.3%، فيما سجلت تراجعا منذ بداية العام بنحو 1%. وارتفعت القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بنحو كبير خلال مارس بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي لتبلغ مستويات 2.87 مليار دينار، فيما سجلت تراجعا سنويا قارب 10%. وارتفعت القروض الشخصية بنهاية شهر مارس بنسبة 1.84% على أساس شهري وقرابة 3% نموا سنويا لتبلغ بنهاية شهر مارس نحو 14.6 مليار دينار.



وذكر التقرير الشهري للفريق الاقتصادي لوزير المالية ان التراجع في أسعار السيارات يؤثر إيجابا في الحد من معدلات التضخم اكثر من المجموعة السلعية المرتبطة بالنقل والمواصلات والتي تشهد ارتفاعا كبيرا، وأكد التقرير ان الارتفاع في شهر فبراير في أسعار النقل والمواصلات وصلت الى مستويات 10 - 11% وهو ما يعد معدلا مستقرا وثابتا لخمسة اشهر متتالية.