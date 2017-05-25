النفيسي: نعمل على تهيئة الطلبة للحياة المهنية وقعت شركة المزايا القابضة اتفاقية تعاون مع «إنجاز الكويت» تهدف إلى تدريب الطلبة في المراحل الثانوية والجامعية من خلال متطوعين ذوي خبرة في شركة المزايا، وذلك خلال برنامج تدريب تحت إشراف «إنجاز الكويت» يتناول المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، بهدف ترسيخ مبادئ العمل الجاد وتهيئة أكثر من 1000 طالب إلى مرحلة متقدمة في اتخاذ القرار نحو مستقبل واعد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي على الدور الكبير الذي تلعبه إنجاز في خلق جيل جديد قائم على قواعد راسخة وجاهز لخوض سوق العمل، كما أشاد بمشاركات الطلبة بأفكارهم وحماستهم وقدم لهم بعضا من النصائح التي تساهم في مسيرتهم المستقبلية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م. إبراهيم الصقعبي إن الشركة يجب عليها مواصلة الاستثمار في البرامج التعليمية الموجهة للشباب، إلى جانب سعيها المستمر نحو تعزيز مهارات القيادة والثقة بالنفس لديهم، وكذلك تطوير الخبرة التي تجعل منهم قادة للمستقبل في جميع القطاعات.

ومن جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز رنا النيباري إن «إنجاز الكويت» تقدم برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في 2005، بهدف تعليم وإلهام الجيل القادم في إدارة الأعمال، كما انها ألهمت أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بفضل أكثر من 3 آلاف متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 60 مدرسة وجامعة في الكويت.