الشيخ: الانضمام لـ «الموازي» سيتيح للجميع بيانات الشركة أولاً بأول

أعلنت شركة الموازي للاستشـــارات المـاليــة والاقتصادية عن إدراج بيانات شركة «الخليج لصناعة الزجاج» من خلال موقعها «الموازي دوت كوم» اعتبارا من مايو الجاري، وذلك بعدما أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للزجاج عن توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، حيث كان آخر يوم تداول على أسهم الشركة في البورصة هو 9 مارس 2017.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة الزجاج حسين صالح الشيخ: «يعزي إقرار انسحاب الشركة من البورصة لعدة أسباب منها، سعر السهم الذي لا يعكس النتائج الحقيقية للشركة، وحجم التداول المنخفض للغاية على الأسهم، بالإضافة الى تدني معدل دوران السهم، حيث باتت القيمة السوقية غير عادلة لسهم الشركة، مما يكبد الشركة عناء تحمل الالتزامات المالية نتيجة بقائها مدرجة». وأضاف الشيخ: «حرصا من الشركة على التواصل مع مساهميها قامت بتوفير بياناتها الفصلية في موقع الموازي دوت كوم الموقع المختص في الشركات المساهمة غير المدرجة والمنسحبة من البورصة، حيث ستمكن هذه الخطوة المستثمرين والشركات والأفراد الحصول على معلومات عن أنشطة الشركة وبياناتها الدورية أولا بأول».

من جهته، قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع بأن انضمام شركة «الخليج لصناعة الزجاج» هو بمنزلة إضافة وإثراء لرصيد «الموازي دوت كوم». حيث تعتبر «الخليج للزجاج» من الشركات العريقة في مجال الصناعات ومن الشركات الأولى في دول التعاون لإنتاج الحاويات الزجاجية ذات الجودة العالية. وأكد الصانع أن إضافة شركة مرموقة ذات باع طويلة كشركة الخليج للزجاج بدورها ستمنح المستثمرين فرصا استثمارية واعدة في قطاع الشركات المساهمة غير المدرجة.