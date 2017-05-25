الرويح: «بيتك» يسعى كما عهده المجتمع إلى ترك بصمة واضحة في العمل التطوعي والإنساني

20 ألف وجبة يتم تجهيزها وإعدادها من قبل فريق «بيتك» التطوعي خلال رمضان

نحو 40 برنامجاً وفعالية في 30 يوماً فقط بجهود فريق «بيتك»

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) البرنامج التطوعي «تواصل بالخير في شهر الخير 3» كباكورة للأنشطة والبرامج ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمها «بيتك» مؤخرا مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتزامن مع إطلاق مبادرة «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017».ويشمل برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3» الذي سيتم إطلاقه خلال شهر رمضان المبارك أنشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والإنساني.



وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح، إن البنك يسعى كما عهده المجتمع دائما الى ترك بصمة واضحة في العمل التطوعي والإنساني، ومواصلة جهود رعاية المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع ودعمها والمساهمة في إنجاحها تحقيقا للمصلحة العامة وتماشيا مع رسالة البنك الاجتماعية، خصوصا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.وأضاف الرويح في تصريح صحافي، أن «بيتك» قد أعد برنامجا رمضانيا حافلا ومتكاملا يضم العديد من المبادرات غير التقليدية التي ينفرد بها البنك، ويؤكد من خلالها دوره الاجتماعي والإنساني الرائد والتزامه التام بخدمة المجتمع دعما لأواصر التواصل بين البنك والمجتمع بمختلف الشرائح.



وأشار إلى أن «بيتك» قام بإعداد وتجهيز فريق متكامل من متطوعي البنك للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تطرح في رمضان بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن ذلك يعزز الروح التطوعية لدى الشباب، وبالتالي يساهم في غرس وتعميق مفهوم الألفة والمودة والعطاء بين أبناء المجتمع.



ونوه الرويح الى أن أنشطة «بيتك» في رمضان تشمل توزيع وجبات إفطار صائم على مدار الشهر الكريم في مواقع مختلفة في الكويت، لافتا الى أن عدد وجبات الإفطار التي يوزعها «بيتك» تناهز الـ 20 ألف وجبة يتم تجهيزها وإعدادها من قبل فريق «بيتك» التطوعي، حيث يقوم الفريق بتوزيع أكثر من 600 وجبة يوميا حتى نهاية الشهر وتشمل أماكن مختلفة بما فيها قصر نايف وسوق المباركية ومواقع أخرى.



كما سيتم تنظيم فعاليات القرقيعان إحياء لهذه العادة الكويتية الطيبة، لافتا الى أن تنظيم القرقيعان يشمل جهات مختلفة من مجمعات تجارية ومراكز صحية ومشاف وغيرها من الأماكن، بما يساهم في رسم البسمة على أوجه الكثيرين ومشاركتهم بهجة رمضان واحتفالات القرقيعان.



وقال إن «بيتك» سينظم عددا من الزيارات على المراكز الصحية والمستشفيات، لزيارة المرضى وتوزيع الهدايا عليهم ومشاركتهم في هذه الأيام المباركة، ضمن برنامج حافل للزيارات، بما يشمل كذلك العديد من المراكز الطبية والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من المراكز، التي تقدم خدمة مجتمعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وينظم «بيتك» زيارات إلى مواقع العمل الحيوية في الدولة التي تعمل على مدار الساعة، تقديرا لجهود العاملين فيها ودورهم المهم في الدولة والمجتمع، إذ يشارك فريق «بيتك» العاملين في هذه الجهات تناول وجبة الإفطار في مقر عملهم، تقديرا لجهود العاملين أثناء وقت الإفطار، مشيرا الى أن فريق «بيتك» قام خلال شهر رمضان 2016 بنحو أكثر من 40 برنامجا وفعالية في 30 يوما فقط.



كما يقوم فريق «بيتك» بالتطوع في الليالي العشر الأواخر من رمضان لخدمة المصلين ومساعدة رجال الدفاع المدني والأمن المتواجدين، والمشاركة في التنظيم في مسجد الدولة الكبير، وتوزيع المثلجات الباردة التي تساعد في التغلب على حرارة الجو.وأضاف أنه في سبيل استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بما يناسب الشهر الفضيل، يطلق «بيتك» سلسلة من الفيديوهات تحمل نصائح وإرشادات شرعية واجتماعية ورسائل توعوية بالتعاون مع هيئات وجهات مسؤولة، لافتا الى أن المواد الإعلامية والفيديوهات التوعوية والشرعية التي يطرحها «بيتك» تلاقي تفاعلا وترحيبا كبيرين من المتابعين والجمهور.



وقال إن البنك ومن منطلق تقديره للإعلاميين وحرصه على تقدير جهودهم ودورهم الحيوي في قضايا الاقتصاد والمجتمع، ينظم جريا على عادته السنوية غبقة رمضانية لهم لتعزيز التواصل معهم، وكذلك ينظم أخرى للموظفين بمشاركة الادارة التنفيذية بهدف تعزيز الترابط الوظيفي وتقديرا لجهود العاملين في «بيتك».ولفت الرويح إلى أن التعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب يأتي ضمن جهود تمكين الشباب وخلق فرص للتطوع، بما يصب في خدمة المجتمع، حيث تضم وزارة الدولة لشؤون الشباب طاقات شبابية وإدارة معنية في التطوع، لافتا الى أن «بيتك» البنك الوحيد في المنطقة الذي يساند ويدعم مجموعة متنوعة من المبادرين الشباب، كما نظم العام الماضي اكثر من 100 مبادرة تجاه القدرات الوطنية الشابة، ويحتل الشباب في استراتيجيته أولوية قصوى تقديرا لدورهم المهم والمستمر.بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج، دور «بيتك» الرائد في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، مثمنا جهوده في طرح مبادرة التعاون المشترك في الأنشطة التطوعية خلال الشهر الفضيل.