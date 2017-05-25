أعلن اتحاد مصارف الكويت ان مواعيد العمل الرسمية للبنوك المحلية خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 2.30 بعد الظهر، وأن البنوك ستستقبل عملاءها في القاعات المصرفية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1.30 بعد الظهر طوال أيام الشهر المبارك، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقدم اتحاد مصارف الكويت بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، وأعاد الله هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركات.