المستثمرون الأمريكيون حصلوا على الحصة الأكبر بنسبة 57%

أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية حيث حصل على Aa3 من وكالة موديز و+A من ستاندرد آند بورز و-AA من فيتش، عن نجاح البنك في اصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته خمس سنوات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار أميركي.

وقد تحدد سعر العائد على السند وفقا لسعر المبادلات المتوسطة بالإضافة إلى 100 نقطة أساس بواقع 2.860%. هذا، ويتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز و-AA من وكالة فيتش، تماشيا مع تصنيفات بنك الكويت الوطني، في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك.

وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات.

ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الأميركية وفقا للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2009، حيث يسعى البنك للوصول لقاعدة أكبر من المستثمرين المؤسساتيين كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل.

ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار. وقد تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة المبلغ المستهدف. علما بأنه تم إطلاق هذا الإصدار بعد إجراء سلسلة من المباحثات الموسعة مع المستثمرين في كل من منطقة الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57%، ثم تبعهم مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 26%، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوربي من الصفقة 13%، واخيرا كان نصيب السوق الآسيوي 4%. ويعد هذا الطلب القوي بالإضافة إلى الإقبال الذي شهده الإصدار من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى بمنزلة شهادة ثقة على تميز العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني في الأسواق العالمية ومكانته المرموقة بين المستثمرين الدوليين.

وقد تم التعاون مع سيتي جروب، بنك اتش اس بي سي، جي بي مورجان والوطني كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين، في حين قام كل من سيتي جروب، بنك أبوظبي الأول، اتش اس بي سي، جي بي مورجان، الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بدور مديري الاصدار المشتركين.