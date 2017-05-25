قال شارلي تيلور، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى مجموعة جميرا للفنادق والمنتجعات إن المجموعة تواصل عملياتها التوسعية في العديد من الأسواق منها الصين والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف تيلور ان مجموعة جميرا ستفتح ثاني فنادقها في الصين خلال الفترة المقبلة فيما تسعى الى التوسع في أسواق سلطنة عمان والأردن.وأشار الى ان منتجعا لعلامة «جميرا» في جزيرة السعديات بأبوظبي سيم افتتاحه في 2017، ويضم 294 غرفة ضيوف بما فيها أجنحة سبا وأجنحة رئاسية وفلل خاصة عالية الفخامة وبالإضافة الى ذلك من المقرر افتتاح جميرا في سرايا بندر الجصة في عمان خلال هذا العام. وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى مجموعة جميرا ان هناك نموا كبيرا في قطاع الضيافة في دبي خاصة مع وجود رؤية سياحية طموحة تسعى الى جذب 20 مليون زائر بحلول عام 2020 وهو ما يعني أن دبي بحاجة إلى مواصلة تطوير قطاع الضيافة لاستيعاب الطلب.

وأشار الى ان توسعة منتجع جميرا بيتش المتوقع إنجازها في العام 2018 تتضمن إضافة منتجع فاخر، يتكون من 350 غرفة فندقية تتمتع جميعها بإطلالة بحرية وخدمات بحرية، من ضمنها منتجعات ونواد صحية وملاعب للتنس ومجمعات رياضية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، ومجموعة من متاجر التجزئة الشاملة والمطاعم. وقال تيلور ان مجموعة جميرا تقوم بإدارة عدة علامات تجارية فريدة ومتنوعة بما فيها «جميرا ليفينج» والمتخصصة في إدارة المنشآت السكنية وتتواجد في دبي ولندن، والعلامة الجديدة «فينيو» لإدارة الفنادق العصرية، و«تاليس» العلامة الصحية المتخصصة في إدارة السبا والنوادي الرياضية، و«مجموعة جميرا للمطاعم دبي»، وحديقة الألعاب المائية «وايلد وادي»، و«أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة» وبرنامج ولاء العملاء العالمي «جميرا سيريوس».

واكد تيلور ان السائحين الكويتيين هم الأكثر إنفاقا بين دول الخليج في منتجعات وفنادق جميرا التي تنتشر في عدد من دول العالم. وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى المجموعة ان السوق الكويتي يعد ثالث أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية لفنادق الجميرا. وأشار الى أن إيرادات الغرف للمجموعة بوحداتها حول العالم سجلت زيادة بنسبة 5% في عام 2016 مقارنة بعام 2015، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالفنادق غير الإماراتية، فقد سجل المسافرون الكويتيون زيادة بنسبة 7% مقارنة مع عام 2015.