أحمد مغربي

في الوقت الذي حدد فيه ديوان الخدمة المدنية اوقات دوام العاملين في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان بواقع 4 ساعات ونصف الساعة فقط ، كشفت شركة نفط الكويت أمس عن مواعيد دوام العاملين في القطاع النفطي خلال شهر رمضان بواقع 6 ساعات يوميا، ليكون من 9 صباحا حتى الثالثة ظهرا.



وحسب مصدر مطلع، فإن دوام القطاع النفطي يختلف عن باقي دوامات الجهات الحكومية، والتي حددها ديوان الخدمة المدنية.



وجاء في تعميم حصلت عليه «الأنباء» ان العاملين بنظام المناوبة ستكون ساعات عملهم وفقا لجداول المناوبة، كما انه سيتم تخفيض وقت العمل الاضافي خلال شهر رمضان الى ادنى حد ممكن.