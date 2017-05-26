ربما يتساءل البعض عن السبب الذي قد يدفع أي حكومة إلى امتلاك الذهب، وما مدى أهمية ذلك بالنسبة لها، وللوهلة الأولى قد يعتقد أحدهم أن جميع الحكومات تتسابق من أجل امتلاك الذهب بكل الوسائل، ولكن الحقيقة ربما تكون مختلفة بعض الشيء.

يعتبر الذهب واحدا من الأصول التاريخية المهمة بالنسبة للحكومات والأفراد، وذلك بسبب مواصفاته الكيميائية الفريدة التي جعلته غير قادر على التفاعل مع أي عنصر بما في ذلك الأحماض، وهو ما أهله ليصبح مخزنا للقيمة.

ويركز البحث الذي نشره موقع «commodity trade mantra» على نسبة الذهب مقارنة مع الاحتياطيات الإجمالية لدى الدول، وهو الأمر الذي سيعكس إلى حد كبير المنظور السياسي والاقتصادي لصانعي السياسات في تلك البلدان.

ويقسم البحث علاقة الدول باحتياطاتها من الذهب إلى مجموعتين، الأولى هي بلدان ذات سياسات توسعية تجاه الذهب، والثانية هي دول تنتهج سياسات انكماشية تجاه المعدن النفيس.

أولا: دول ذات سياسة توسعية تجاه الذهب

1 ـ الولايات المتحدة

ـ مع انهيار الجنيه الإسترليني مقابل الذهب، بدأ المضاربون يركزون على الاحتياطيات الأميركية من الذهب، حيث إن الولايات المتحدة رفضت في ذلك الوقت التخلي عن «معيار الذهب».

ـ قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1944، وقعت حكومات الدول الكبرى اتفاق «بريتون وودز» الذي نص على أن أسعار العملات تكون ثابتة بالنسبة للدولار بدلا من الذهب.

ـ في عام 1971 انتهى دور الذهب في السياسة المالية، بعد أن قرر الرئيس الأميركي «ريتشارد نيكسون» فك الارتباط بين الدولار والذهب، واعتمد نظام «البترودولار».

- تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، والذي يقدر بنحو 8133.5 طنا، تشكل 74% من القيمة الإجمالية للاحتياطيات الأميركية، وذلك وفقا لبيانات «مجلس الذهب العالمي».

2 ـ أوروبا

- على غرار السياسة الأميركية، يعتبر اليورو أحد أعمدة الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يحتفظ بحوالي 504 أطنان من الذهب، وهو ما يمثل 26% من القيمة الإجمالية لاحتياطياته، إلا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يحتفظون باحتياطيات منفصلة من الذهب.

- تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، مع احتياطي من الذهب يقدر بنحو 3377 طنا، تمثل 68% من قيمة احتياطاتها، تليها إيطاليا مع 2451 طن تمثل 67.8% من الاحتياطيات.

ثانيا: دول تقلص احتياطاتها من الذهب

1 ـ بريطانيا ونيوزيلندا وكندا

- في 7 مايو عام 1999 قررت المملكة المتحدة بيع جزء كبير من احتياطي الذهب لديها خلال فترة قصيرة، واستبدال قيمته بسلة من العملات شملت العملة الجديدة في ذلك الوقت «اليورو».

- انخفض احتياطي المملكة المتحدة من الذهب من 590 طنا في عام 1999 إلى 310 أطنان اليوم، وهو ما يمثل 8.6% من القيمة الإجمالية للاحتياطيات البريطانية.

- على خطى المملكة المتحدة، بدأت نيوزيلندا في التخلي عن احتياطاتها من الذهب، بينما قررت كندا التي اعتمدت «معيار الذهب» في عام 1853 بيع احتياطي الذهب لديها في عام 1999.

2 - الصين وروسيا

- تحتل الصين المرتبة الخامسة في ترتيب الدول صاحبة أكبر احتياطيات من الذهب في العالم، مع 1842 طنا تمثل 2.6% فقط من احتياطياتها الإجمالية.

- روسيا أيضا تعتبر واحدة من البلدان التي تقلل اعتمادها على الذهب بشكل تدريجي، حيث تحتفظ بحوالي 1645 طنا تمثل 16% من إجمالي احتياطياتها، وذلك على الرغم من الشكوك المحيطة حول تلك الأرقام، حيث إن المركزي الروسي يظهر أرقاما مختلفة عن تلك التي ينشرها مجلس الذهب العالمي.