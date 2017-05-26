محفوظ: التكريم يؤكد المكانة المرموقة التي يتمتع بها «التجاري»

أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختياره ضمن أقوى المؤسسات المالية وفق «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «نجاحات الكويت 2017» والتي ترصد الإنجازات في قطاعات المال والأعمال وتكرم صناع النجاح في الكويت، وذلك في حفل مميز برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. وفي هذا السياق قام الشيخ محمد العبدالله بتكريم البنك التجاري الكويتي ممثلا بإلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك.

من جانبها، أعربت إلهام محفوظ عن سعادتها بالتكريم الذي حظي به البنك التجاري الكويتي والمرتبة المتقدمة التي احتلها ضمن أفضل الشركات المدرجة في الكويت بما يؤكد المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك التجاري الكويتي في السوق المصرفي الكويتي كونه ثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيسا وما يوفره من خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه من الأفراد والشركات، مشيدة بجهود فوربس واحتفالها بـ «نجاحات الكويت» للعام الثاني على التوالي والذي يدل على تقدير فوربس للأشخاص الذين حققوا الإنجازات في قطاعات المال والأعمال.

ومن المعروف ان فوربس الشرق الأوسط كانت قد قامت باختيار إلهام محفوظ ضمن قائمة أفضل سيدات الأعمال في الكويت والعالم العربي لعدة أعوام متتالية كونها تقوم على إدارة أحد أكبر المصارف في الكويت.