السنعوسي: الجائزة تعزز جهودنا لتحقيق الامتياز في شتى قطاعات اعمالنا

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية في الكويت والشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن فوزها بجائزة من مجلة فوربس الشرق الأوسط باعتبارها إحدى أفضل خمسين شركة مدرجة في الكويت. وتم الإعلان عن فوز المجموعة خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة في فندق جي دبليو ماريوت في الكويت.

وتم خلال الحفل الكشف عن القائمة السنوية لأقوى خمسين شركة كويتية مدرجة وتتمتع بقيادة قوية وديناميكية تمكنها من التأثير الفعال في الاقتصاد الكويتي. وقد تم تصنيف الشركات وفقا للمبيعات والأرباح الصافية وإجمالي الأصول والقيمة السوقية.

وقام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ محمد العبدالله، ورئيس دار الناشر العربي وناشر مجلة فوربس الشرق الأوسط د.ناصر بن عقيل الطيار بتقديم الجائزة لرئيس قسم العلاقات العامة السيدة عائشة العصفور.

وقال مدير أول الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين للمجموعة خالد السنعوسي: «يسرنا الحصول مجددا على هذا التقدير المميز من فوربس، حيث يمكننا تنويع نشاطات المجموعة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دعم وتنمية المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز اقتصاداتها. وتعزز مثل هذه الجوائز المرموقة جهودنا المبذولة لتحقيق الامتياز في شتى قطاعات اعمالنا من خلال تطبيق استراتيجياتنا الناجحة».