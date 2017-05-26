يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج القابضة يعقوب عبدالملك العوضي، إن استثمارات الشركة مرتكزة على شركاتها التابعة في مصر، والتي قامت مؤخرا من خلال ممثليها في تلك الشركات بإعادة هيكلة الإدارات التنفيذية.

ولفت العوضي في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنصاب بلغت نسبته 95.6%، إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بسبب قرار التعويم، إلا أن الشركة حققت صافي ربح خلال 2016 بلغ لمساهمي الشركة الأم 1.535 مليون دينار مقارنة بـ 2.087 مليون دينار في 2015، كما ارتفعت حقوق الملكية التي بلغت 16.932 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 14.875 في 2015 وذلك بمعدل نمو بلغ 14%.

وذكر أن الشركة نجحت في تنفيذ خطة تنمية أصولها التشغيلية في مصر وتوسيع نشاطها على مستوى الجمهورية والحصول على ميزة تنافسية، كما نجحت في المرحلة الثانية من خطة الشركة الأم لإعادة هيكلة حقوق الملكية فقد تم إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة ورسملة جزء من الوكالات الدائنة لتعديل وضع حقوق الملكية. وأكد أن الشركة قادرة على تحقيق نتائج أعمال أفضل خلال 2017 وذلك بدعم من مؤسسيها وشركائها الاستراتيجيين، وذلك عبر البناء على ما تحقق خلال 2016، وما سبقه من سنوات مالية صعبة مرت بها الشركة، تسهم في تدعيم أصولها ومركزها المالي، حيث إن بوادر تحسن المناخ وبيئة الاستثمار المحلية والإقليمية بدأت بادية للعيان، كما نأمل في تحقيق نتائج تنافسية لأعمال الشركات خلال السنوات المقبلة. وأقرت العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.