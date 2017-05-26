مساهمة مرتقبة لشركات بلجيكية في خطط التنمية بالكويت

قال سفير بلجيكا لدى الكويت أندي ديتاي: إن حجم العلاقات التجارية بين الكويت وبلجيكا يصل إلى 300 مليون يورو سنويا، مبينا ان بلاده تسعى لتعزيزها وتطويرها في الفترة المقبلة من خلال الفرص الكامنة والمتزايدة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي والتي يمكن للشركات والمشاريع المساهمة بها. وأكد السفير على عمق وتطوير العلاقات بين الكويت وبلجيكا والتي تتمتع بعلاقات متميزة ومتطورة بشكل لافت، قائلا: إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين متطورة ومتزايدة بشكل لافت.

وأضاف ديتاي في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه أولى فروع محلات سيرين شيكوليت بالكويت، أن هناك تنوعا في العلاقات بين تطور صناعة البتروكيماوية وتصدير المعدات والعمل على تقديم منتجات استهلاكية للمواطن الكويتي تناسب أذواق المجتمع. وأشار إلى ان هناك زيارة مرتقبة ستتم على مستوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويت إلى بلجيكا خلال الفترة المقبلة والتي سيتم خلالها الالتقاء بعدد من مسؤولين في الشركات البلجيكية ورجال الأعمال لدراسة الفرص والمشاريع التي يمكن للجانب البلجيكي المساهمة بها في المشاريع النفطية وغيرها وفق الفرص المطروحة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن هناك تعاونا في القطاع النفطي بين البلدين كون شركة البترول العالمية التابعة لمؤسسة البترول تمتلك شبكة كبيرة من محطات الوقود داخل بلجيكا، كما أنها ترتبط بعقود مع المصافي داخل بلجيكا وخارجها في أوروبا. من جانب آخر، قال المدير العام في محلات «سيرين شيكوليت» حلمي شعراني إن المواطن الكويتي يرغب دائما في البضائع ذات الجودة العالية وهذا ما تمتاز به المنتجات البلجيكية بشكل عام والشوكولاتة البلجيكية بشكل خاص.