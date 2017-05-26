زين تحصل على صلاحية إصدار بطاقات ماستر كارد المدفوعة مسبقا والمرتبطة بالمحفظة النقالة «زين كاش»

وقعت شركة زين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ماستر كارد، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته الأردن. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تمكين خدمات الدفع الرقمي في الأردن، من خلال إتاحة استخدام خدمة «زين كاش» بالتعاون مع التقنيات والخدمات التي توفرها ماستر كارد، وذلك بهدف توسيع مظلة الميزات التي تقدمها «زين كاش» لمشتركيها ولإثراء تجربتهم.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والمستشار العام لشركة ماستر كارد تيموثي ميرفي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأردني د.زياد فريز.

وبموجب الرخصة الممنوحة لها من البنك المركزي الأردني، حصلت زين على صلاحية إصدار بطاقات ماستر كارد المدفوعة مسبقا والمرتبطة بالمحفظة النقالة «زين كاش» لتوفر للمشتركين ميزة الحصول على البطاقة والاستفادة منها محليا وعالميا من خلال شبكة تزيد على 50 مليون نقطة بيع تقبل فيها البطاقات التي تحمل شعار ماستر كارد، بالإضافة الى إمكانية التسوق بها عبر الإنترنت واستخدامها على شبكة الصراف الآلي.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: «نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة عريقة ورائدة في مجال الدفع الإلكتروني مثل ماستر كارد، إذ تدأب زين على تقديم أحدث وأفضل الخدمات لمشتركيها، كما تحرص على توفير الميزات التي تسهل على المشتركين معاملاتهم اليومية، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني ولتمكن زين من توسيع نطاق خدماتها الخاصة بـ «زين كاش»، ولتثري تجربة المشتركين وتؤمن لهم طريقة دفع عبر الهاتف غير مسبوقة في المملكة والتي تتسم بالسرعة والسهولة والأمان».

من ناحيته، قال باسل التل، مدير عام ماستر كارد في السعودية والمشرق العربي: «يعد تعاوننا مع زين خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة.