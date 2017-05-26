4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وأخرى برونزية

العسعوسي: معرض «أيتكس» فرصة لإظهار القدرات الكويتية الإبداعية

ذهبية عادل الوصيص عن اختراع حزام الأمان

الوصيص يشيد باستقبال ورعاية سفيرنا بماليزيا سعد العسعوسي



توّج الوفد الخليجي المشارك في المعرض الدولي الثامن والعشرين للابتكارات والاختراعات والتقنية ITEX الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور بمجموعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.



وتمكن 6 مخترعين ضمن وفد مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون من حصد 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية عن اختراعات متنوعة تتمثل في «موفر مياه الري وجهاز الكي الآلي والمزرعة المغلقة الخلايا والانسجة وجهاز الغسيل الجاف واوكسي مبرد الخزانات وحزام الامان».



وتأتي تلك المشاركة لمكتب براءات الاختراع في اطار توجيهات الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعات أمام المستثمرين زوار المعرض بالاضافة الى ابراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع.



وشارك في الاحتفال بالفائزين سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في ماليزيا، منهم القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية السفير فهد الرشيد، والوزير المفوض بسفارة سلطنة عمان رياض مكي، وسفير دولة قطر عيسى المناعي، وسفير الكويت سعد العسعوسي.



وكان في استقبالهم مدير عام المكتب عبدالله المقحم الذي أطلعهم على الاختراعات الخليجية المشاركة وقدموا التهنئة للفائزين وهم: المخترع مبارك البوعينين من دولة الامارات العربية المتحدة ـ ميدالية ذهبية، المخترع أحمد عاشور من مملكة البحرين ـ ميدالية ذهبية، المخترعة نهى زيلعي من المملكة العربية السعودية ـ ميدالية برونزية، المخترع عبدالرحمن المنذري من سلطنة عمان ـ ميدالية فضية، المخترع محسن الشيخ من دولة قطر ـ ميدالية ذهبية، والمخترع عادل الوصيص من الكويت ـ ميدالية ذهبية.



وشارك مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي الثامن والعشرين للاختراعات والابتكارات والتقنية ITEX الذي انعقد خلال الفترة من 11 الى 13 الجاري بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين زوار المعرض وكذلك إبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع.



وقد افتتح جناح المكتب في المعرض بحضور سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في ماليزيا والوزير مفوض رياض مكي القائم بالأعمال سفارة سلطنة عمان، والسفير عيسى المناعي سفير دولة قطر المعتمد لدى ماليزيا، والسفير سعد العسعوسي سفير الكويت المعتمد لدى ماليزيا، وكان في استقبالهم مدير عام المكتب.



وقام ضيوف جناح المكتب بجولة على المخترعين الخليجيين المشاركين بمعية المكتب واطلعوا من خلالها على اختراعات المشاركين والتي كانت على النحو التالي:ـ المخترع مبارك البوعينين من دولة الامارات العربية المتحدة، الاختراع (موفر مياه الري).ـ



المخترع أحمد عاشور من مملكة البحرين الاختراع (جهاز الكي الآلي).



ـ المخترعة نهى زيلعي من المملكة العربية السعودية الاختراع (المزرعة المغلقة للخلايا والانسجة).



ـ المخترع عبدالرحمن المنذري من سلطنة عمان، الاختراع (جهاز الغسيل الجاف).



ـ المخترع محسن الشيخ من دولة قطر، الاختراع (اوكسي مبرد مياه الخزانات).



ويعتبر المعرض الدولي «ايتكس» من المعارض الكبرى السنوية والمعني بالاختراعات والذي يقام بماليزيا وقد شارك في هذه السنة أكثر من 850 مخترعا من 25 دولة مختلفة من مختلف المجالات العلمية والتقنية.