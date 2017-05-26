مشروع جزر العالم في دبي أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم

أعلنت شركة المزيدي العالمية العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في فندق الريجنسي، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية تقدم أفضل المشاريع العقارية على الإطلاق في السوق الكويتي.



وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة المزيدي العالمية العقارية محمد المزيدي، إن الشركة متخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل الكويت وخارجها، مؤكدا أنه تم انتقاء المشاريع المسوق لها بأهم مدينتين على مستوى العالم دبي ولندن، منها مشروع جزر العالم في امارة دبي، أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم مع الكثير من المميزات، ومهم لمن يبحث عن الفخامة والتميز.

ولفت محمد المزيدي إلى المشاريع في بريطانيا، التي تعتبر الأولى على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، مشيرا إلى أن المشاريع التي سوف يتم عرضها هي أراض غير مصنفة وتعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من الجهات الحكومية.

ودعا المزيدي المستثمرين كافة إلى زيارة المعرض للتعرف على مشاريع الشـركــة عـن قـرب، مؤكـدا أن الشـركــة تطرح أفضل المشاريع المتميزة خلال المعرض.