خصومات تتجاوز 30% على حجوزات الأون لاين

الخدمة مجانية للمطاعم والفنادق وللعميل أطلقت شبكة الخدمات الآلية (eNet) أول خدمة من نوعها في الكويت وهي حجز البوفيهات للإفطارات الرمضانية عبر الأون لاين لأكبر وأفضل المطاعم والفنادق في الكويت والتي تقدم أشهى البوفيهات الرمضانية خلال الشهر المبارك.

الخدمة جاءت لتلبي كل شرائح المجتمع ولجميع الأذواق من البوفيهات اللبنانية والكويتية والهندية والتركية، مع خصومات تتجاوز 30% على الحجز عبر الأون لاين.

وتمتاز الخدمة بسهولة الاستخدام حيث يستطيع العميل الدخول إلى موقع www.onepay.com.kw أو إلى تطبيق الهواتف الذكية eNetPay واختيار المطعم أو الفندق الذي يريده مع إدخال عدد الاشخاص، وبهذا يضمن العميل تأكيد الحجز عن طريق الإيميل وعبر الرسائل النصية، دون الحاجة للانتظار أو التأجيل خصوصا أن مواعيد الافطار واحدة.

وقال المدير التنفيذي للشركة عفيف مكحل ان الخدمة توفر على المطعم أو الفندق الكثير في تجهيز احتياجاته الفعلية إلى عملائه قبل الحضور، لأنه يعرف مسبقا عدد الضيوف، دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية من شأنها زيادة التكلفة على المطعم أو الفندق وبالتالي قد تؤدي إلى خسارة بسبب الزيادة في المأكولات والتي هي فوق الحاجة.

كما الخدمة هي مجانا للمطعم وللعميل، فليس هناك أي رسوم إضافية أو مخفية للمطعم أو الفندق وأيضا ليس هناك أي تكلفة على العميل.

وقال مكحل ان الخدمة سيتم تطويرها بعد شهر رمضان لتشمل كل المطاعم والفنادق ولجميع المناسبات، حيث سيتم طرح كوبونات الخصم للعملاء، وتوفير خدمة الحجز للفطور والغداء والعشاء.