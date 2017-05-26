مندني: الأجهزة الجديدة توفر كشف حساب فوري في أي وقت ودفع الأقساط

أجهزة XTM تمنح عملاء البنك تجربة فريدة من نوعها عبر أسلوب

عصريالخدمة لاقت نجاحاً كبيراً وأصداء إيجابية في تركيا وحازت براءة اختراع

يمكن للعملاء الاستفادة من اجهزة الـ XTM من خلال مكالمة الفيديو مع موظفي الخدمة في «بيتك» محمود فاروق

قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد مندني، إن استراتيجية بيتك المستقبلية ترتكز على توفير معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي التقليدي عن طريق أجهزة الـ XTM الجديدة التي تعمل على مدار الساعة، حيث توفر خدمات متنوعة غير متوافرة على اجهزة الـ ATM العادية.

وأكد أن «بيتك» سيقوم بعملية تطوير وإضافة خدمات جديدة بشكل مستمر، حيث تتميز هذه الأجهزة بمرونة انظمتها وقابليتها لمواكبة كل جديد من البرامج والخدمات المصرفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده «بيتك» أمس بمناسبة عن إطلاق أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة لمنح العملاء تجربة فريدة وجيل جديد من الخدمات المصرفية، ضمن الجهود الابتكارية والحرص على تبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي وتوفير خدمات متطورة وفقا لمفهوم التنوع والشمولية بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة.

وأضاف مندني أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بأسلوب عصري وأدوات تقنية متطورة عبر التواصل مع موظفي البنك من خلال مكالمة الفيديو المرئية على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وينفرد «بيتك» من خلال جهاز XTM في تقديم خدمة فتح حسابات التوفير وودائع استثمارية للعملاء بشكل ذاتي، دون الحاجة الى مراجعة الفرع.

وتجدر الاشارة الى ان مجموعة «بيتك» طبقت هذه الخدمة سنة 2013 في «بيتك-تركيا» وحازت براءة اختراع في ذلك، ما يؤكد تميز البنك في طرح خدمات تكنولوجية غير مسبوقة تعكس الاهتمام بخدمة العميل وفقا لأعلى المعايير العالمية في الجودة والسرعة والأمان.

وذكر انه بعد استكمال كل الموافقات الرقابية في الكويت، نقل «بيتك» هذه التجربة الفريدة التي لاقت نجاحا كبيرا وأصداء ايجابية في تركيا الى الكويت، حيث طرح «بيتك» جهازين XTM بأعلى المواصفات التقنية، أحدهما في مجمع الأفنيوز والآخر في فرع الفيحاء.

وأضاف خدمات أجهزة XTM تتيح للعملاء امكانية الاستفادة من المميزات التي يقدمها «بيتك» والتي تشمل خدمة فتح حساب وتوفير وودائع استثمارية التي ينفرد بها «بيتك» على مستوى السوق المحلي، بالإضافة الى الإيداع والسحب النقدي من دون بطاقة سحب آلي، وتحديث بيانات العملاء، والاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب في أي وقت وبشكل فوري وتحويل بين الحسابات، ودفع الأقساط، وغيرها من الخدمات المميزة، بالإضافة الى خدمات أخرى سيتم طرحها مستقبلا منها حساب الذهب وإصدار بطاقات السحب الآلي والتي من شأنها تمكين عملاء «بيتك» من استخدام احدث الوسائل المصرفية الحديثة.

وأشار إلى انه يمكن للعملاء الاستفادة من اجهزة الـ XTM من خلال مكالمة الفيديو مع موظفي الخدمة في «بيتك» المتوافرين على مدار الساعة لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم، او من خلال الخدمة الذاتية للعميل ضمن معايير الأمان والخصوصية، حيث تتمتع هذه الأجهزة بخصوصية تامة، ما يشعر العميل بالراحة أثناء إتمام معاملاته. وتتميز أجهزة الـ XTM لدى «بيتك» بتقنية عالية الجودة وخصائص متنوعة وجديدة كليا بما يضمن تنفيذ المعاملات المصرفية بالشكل الأمثل.

وأعرب مندني عن فخر «بيتك» بانه قام بتطوير هذه الخدمة بأيد كويتية خالصة، حيث تم تصميم وتطوير نظام أجهزة الـ XTM بشكل كامل داخل «بيتك» بفضل كفاءة العنصر البشري في المؤسسة، ما يؤكد استراتيجية البنك في الاهتمام بالكوادر الوطنية، ودعمها بكل الأدوات اللازمة لتقديم منتجات وخدمات ابتكارية تلبي طموحات العملاء وترتقي لمكانة «بيتك» الرائدة عالميا.

واختتم تصريحه بوعده باستمرار «بيتك» في مواصلة تعزيز الشبكة المصرفية والتي تشكل رافدا مهما من روافد خدمة العميل وتضيف قيمة لتعاملاته المصرفية. كما أكد الاستمرار في نهج «بيتك» الذي يحرص على مواكبة آخر واحدث التطورات في البنية التحتية بما يخدم جهود تقديم الخدمات على مدار الساعة بأعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز.