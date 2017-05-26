تحولت مجموعة الأوراق المالية للربحية على مستوى النتائج المالية، حيث حققت خلال العام الماضي المنتهي في 31 مارس 2017 أرباحا بنحو 1.5 مليون دينار، مقابل خسائر 14.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وأرجعت المجموعة في بيان للبورصة، سبب تحولها للربحية بالعام الماضي إلى ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات لتصل إلى 2.3 مليون دينار، مقابل 427.3 ألف دينار في 2016.

وأضافت الشركة أن تحقيقها خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بنحو 2.9 مليون دينار متراجعة عن قيمتها بالعام الماضي والبالغة 15.9 مليون دينار.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017.