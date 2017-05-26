قالت شركة أعيان العقارية، إنه تم تأجيل دعوى شركة الزاد الدولية للتجارة العامة والمقاولات ضد كل من: الشركة، والمدير العام لبلدية الكويت بصفته، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، للاطلاع من جميع الأطراف.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه لا يوجد أثر مالي متوقع على الشركة من الإجراء السابق.

وتتعلق القضية بدعوى ندب خبير لإلغاء قرار سلبي بخصوص الطعن على قرار المدير العام للبلدية الصادر لصالح الشركة على الأرض المقام عليها مجمع وبرج «يال مول».

يشار إلى أنه تم تأجيل القضية في 20 أبريل الماضي للاطلاع والرد في جلسة 24 مايو الجاري.

وأنهى سهــم أعيان العقارية تداولات أمس متراجعا 0.6%، عند سعر 79.5 فلسا.