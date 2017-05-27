زار فريق العلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) نزلاء دور رعاية المسنين بقسميها الرجال والنساء، مقدما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، وترسيخا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وريادة البنك في هذا المجال المهم على مستوى الكويت.

وقدم فريق العلاقات العامة في «بيتك» هدايا للمسنين بما يدخل عليهم البهجة والسرور ويشعرهم بروح الأسرة الواحدة وقيم الأخوة والمحبة، مع تقديم أطيب التمنيات بالصحة والعافية لهم، ضمن إطار مبادرات «بيتك» الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدوره في تجسيد المسؤولية الاجتماعية وأثرها الفعال في خدمة المجتمع وأبنائه.

ويحفل برنامج «بيتك» الرمضاني بالعديد من الفعاليات والانشطة التطوعية والإنسانيـــة، والبـــرامــج التوعوية التي تؤكد حرص «بيتك» على ترسيخ مفهوم وثقافة العمل الاجتماعي ومد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تعزيزا للمبادئ السامية بما يحظى بتقدير واهتمام المجتمع.