أعلنت «الاتحاد» للطيران عن اختيارها «شريك الطيران الرسمي» لدورة «الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019» التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي في مارس 2019 بمشاركة ما يزيد على 7 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 170 دولة.



وحضر نخبة من رياضيي الأولمبياد الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الطيارين المتدربين الإماراتيين التابعين للاتحاد للطيران مراسم التوقيع الخاصة التي أقيمت اليوم الخميس، الموافق 25 مايو، في المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تعد كذلك أحد الرعاة للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019.

وجاء الإعلان عن الرعاية خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، التي وقع عليها كل من محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وبهذه المناسبة، أفاد بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: تمثل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 فرصة استثنائية لإظهار روعة موطننا أبوظبي أمام هؤلاء الرياضيين الأبطال وهم يتنافسون على أعلى المستويات في أرقى ساحات الرياضة. ويحدونا عظيم الفخر بأن ندعم هذا الحدث الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: تمثل الشراكة مع الأولمبياد الخاص ركيزة أساسية في البرنامج الموسع لمجموعة الاتحاد للطيران للأنشطة المجتمعية، والذي يتسق بدوره مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.



ونتطلع قدما للعمل عن كثب مع كل شركائنا لجعل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 مناسبة تخلد في الأذهان. وستتولى الاتحاد للطيران نقل الرياضيين، والمعدات الرياضية، والمدربين، والمسؤولين وكبار الشخصيات، والإعلاميين لحضور الحدث الرياضي الذي سيقام في موطنها أبوظبي في مارس 2019. وستحظى الشركة بدعم كل من «هلا أبوظبي»، شركة إدارة الوجهات التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، والاتحاد للشحن.



وقال بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي: يحدونا الفخر والامتنان بأن نتعاون مع الاتحاد للطيران في هذا الحدث الرياضي المرموق. وأضاف: لا ريب أن دعم الاتحاد للطيران سيساهم في ضمان تقديمنا لعرس رياضي عالمي المستوى في عام 2019 ويتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتعريفهم برسالتنا القائمة على شمول كل فئات المجتمع والتسامح والعمل الخيري.