رعى بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشاركة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» في بطولة بلغراد الدولية لكرة القدم التي تقام في جمهورية صربيا، تأكيدا على الاهتمام المتواصل بالشباب ودعم القدرات الوطنية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعة ضمن إطار التعاون بين الجانبين.

كما تؤكد رعاية «بيتك» لمشاركة جامعة الخليج في هذه البطولة الحرص على دعم جهود المشاركات التي تمثل اسم الكويت في الخارج.

ورافق فريق العلاقات العامة في «بيتك»، فريق جامعة الخليج الى مطار الكويت الدولي للمغادرة الى صربيا للمشاركة في هذه البطولة التي تشهد منافسات ضد جامعات من مختلف مناطق أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، فيما تتيح للطلبة الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة وتكوين علاقات دولية وصديقة.

وأشاد فريق جامعة الخليج بدعم «بيتك» لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمبادرات «بيتك» التي تنبع من إيمان كبير بأهمية الطلبة، وتؤكد دوره البارز في المسؤولية الاجتماعية التي يتميز بها على مستوى الكويت.