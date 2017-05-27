أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعيين سيد حشيش مديرا إقليميا للشركة في منطقة الخليج، وسيشرف في دوره الجديد على عمليات الشركة في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وسيتولى في منصبه قيادة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل مبادرات النمو والتطوير لتمكين عملية التحول الرقمي عبر جميع القطاعات في المنطقة، وذلك من خلال تطوير قدرات الشباب وتشجيع الابتكار المحلي، وتعزيز أجندة الأعمال الرقمية لدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وانضم حشيش إلى الشركة في عام 1998 وقضى أكثر من 10 سنوات في دبي وشغل مناصب رئيسية في المنطقة، حيث عمل على دفع عجلة الشركة في مهمتها الرامية إلى تمكين جميع الأفراد والمنظمات لتحقيق المزيد، وقد شغل مؤخرا منصب المدير التنفيذي للقطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما قاد خلال فترة رئاسته فريقا متنوعا من موظفي مايكروسوفت عبر 79 دولة يغطون قطاعات مختلفة تشمل الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والسلامة العامة والأمن الوطني، وقد حاز خلال مسيرته عدة جوائز من مايكروسوفت أهمها جائزة التميز للإنجازات، والتي ساهمت في نجاح ونمو الشركة بشكل فعال.