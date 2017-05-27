افتتح بنك الكويت الوطني خيمته الرمضانية السنوية لاستقبال الصائمين على موائد الإفطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك والكائنة مقابل سوق شرق على شارع الخليج العربي.

كما يبدأ البنك الوطني الجولات الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار ضمن حملة افطار الصائمين والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بشهر رمضان المبارك، والحافل بالفعاليات والنشاطات الخيرية والإنسانية، والذي يواظب «الوطني» على إطلاقه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وبهذه المناسبة، قال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن خيمة بنك الكويت الوطني هي جزء أساسي من برنامج «افعل الخير في شهر الخير» الذي يشمل كذلك حملة إفطار الصائمين لتوزيع موائد الإفطار من خلال تخصيص جولات ميدانية وزيارة المساجد والمستشفيات لتوزيع وجبات الإفطار إلى جانب توزيع كسرة الإفطار على الصائمين.

واضاف التركي أن عددا من الموظفين قد تطوع للإشراف على استقبال وخدمة الصائمين وتوزيع وجبات الإفطار داخل الخيمة. وقد دأب فريق المتطوعين في البنك على المشاركة سنويا في النشاطات خلال شهر رمضان المبارك، كما سيكثف المتطوعون أعمالهم التطوعية في العشر الأواخر لتوزيع المياه والعصائر الباردة على المصلين في المساجد.

ويشار إلى أن حملة إفطار الصائمين تشكل محطة سنوية بارزة في سجل مبادرات الوطني الخيرية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن استقبال الصائمين في الخيمة المقامة مقابل سوق شرق يوميا طوال شهر رمضان المبارك وتوفر وجبات الإفطار لهم.

كما تتضمن هذه الحملة الجولات الميدانية التي تغطي أكبر عدد من المناطق والمؤسسات شاملة المساجد والوزارات والمستشفيات والأماكن التي تكثر فيها الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الجولات الميدانية على المرافق العامة والمواقع الحيوية.