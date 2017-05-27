يحتوي الفندق على 380 غرفة وجناحاً للكويتيين محبي الرفاهية اللامتناهية

أنهى فندق ذا لانغهام الشهير في وسط لندن استعداداته لعطلة الصيف من خلال عمليات تجديد شاملة للغرف والأجنحة بالإضافة إلى النادي الصحي وحمامات السباحة التي تم تجديدها بشكل كامل.

يعود تاريخ الفندق لأكثر من 150 عاما وتحديدا إلى عام 1865، حيث افتتحه أمير ويلز، ليصبح الفندق الفخم الأول في أوروبا، حيث يتميز الفندق بموقع استراتيجي فريد، إذ يقع في أول شارع ريجنت في قلب منطقة ويست إند، وبالإضافة إلى ذلك يحمل الفندق طابعا معماريا كلاسيكيا خاصة بعد خضوعه لسلسلة أعمال ترميمية شاملة تضيف إلى هذا المعلم البارز تصاميم جديدة، ولإضفاء طابع استثنائي على الديكور، تتضمن الغرف والأجنحة الجديدة نخبة من الأعمال الفنية المميزة بتوقيع فنانين عالميين.

يقع فندق ذا لانغهام على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من المحلات التجارية والمطاعم الصاخبة في شارع ريجنت وشارع بوند، فضلا عن مجمعي ماريليبون وفيتزروفيا السكنيين، ويبعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام عن منتزه ريجنت، وهو مثالي للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

وبعد تجديده بمبلغ 80 مليون جنيه استرليني، أصبح ذا لانغهام ينضح جمالا وأناقة بمدخله الفخم والتصميم المتميز للمطاعم والمنتجع الصحي والذي حصل على عدة جوائز.

يحتوي ذا لانغهام على 380 غرفة وجناحا لمحبي الرفاهية اللامتناهية، حيث توفر عروض جناح إينفينيتي مساحة واسعة تبلغ 235 مترا مربعا وهو أحد أكبر الأجنحة في لندن التي تحتوي على غرفتين.

يعد تقليد «الشاي بعد الظهر» من العلامات التي تطبع في ذاكرة النزلاء وهي عادة تميز ثقافة المملكة المتحدة والتي ما تزال حاضرة حتى اليوم ويحافظ عليها الفندق كإرث تاريخي في مقهى ومطعم بالم كورت الفاخر، وهي إحدى المحطات الأساسية في قلب الفندق، وكذلك استراحة أرتيزيان الراقية الحاصلة على جائزة أفضل استراحة في العالم لأربع سنوات متتالية.

يتميز الفندق بطابع خاص للمأكولات بالتعاون مع رمزين من أهم الرموز في عالم الطبخ، هما ألبرت رو وابنه ميشال رو جونيور فضلا عن مطعم رو آت ذا لاندو الذي يقدم أشهى الأطباق الكلاسيكية بمذاق عصري مبتكر، مستخدما أجود المكونات الموسمية ومعتمدا طريقة تقديم عصرية استثنائية.

يحتوي الفندق على منتجع شوان الصحي الذي يقدم للنزلاء ملاذا مثاليا للاسترخاء، وهو يعد أول منتجع صحي فندقي بلندن يجمع بين مبادئ الطب الصيني التقليدي القديمة وعلاجات المنتجع المميزة وأجوائه المريحة.