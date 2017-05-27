أعلنت شركة 3D العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي.

وقالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في الشركة هبة غازي إن الشركة تأسست لتصبح إحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والإمارات، ويشرف على التطور والارتقاء بها كادر مهني متخصص من نخبة المدراء التنفيذيين والموظفين ذوي الخبرة العقارية المتأصلة.

وأضافت غازي: «نعمل على تقديم حزمة منوعة من الخدمات الشاملة والمنتجات العقارية المتكاملة تستهدف أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر وتوفير فرص لتطوير العقار والاستثمار».

وبينت غازي ان الشركة توفر حزمة متباينة من منتجات وخدمات لقاعدة عملائها العريضة وتشمل قسم البناء والاستشارات الهندسية في الكويت والشرق الاوسط، وقسم التسويق الخارجي بفكر جديد، لافتة إلى أن شعار الشركة هو «كل ما هو جديد ومفيد».

وأشارت غازي إلى أن الشركة تتميز بإرساء وجود قوي ومؤثر في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات العملاء في عقاراتنا وتزويدهم بما يفوق توقعاتهم.

وتابعت: «تحظى شركة «3D العقارية» بخبرات طويلة ومعرفة عميقة لسوق العقار في منطقة الخليج والشرق الاوسط ونحن نفتخر بتفرد مهاراتنا العملية وتميز مواردنا البشرية واستثنائية ما نعده من دراسات وبحوث تحليلية تخدم سوق العقار».

وأكدت غازي ان الوقت هو الانسب لإقامة مشاريع متميزة في اسواق جديدة لجذب رغبة وانتباه العميل، ونحن نعتزم تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وكشفت عن مفاجأة 3D وهي مكاتب تجارية برعاية بنك دبي الوطني في قلب شارع الشيخ زايد بأسعار 8 آلاف دينار وعوائد ايجارية لمدة 5 سنوات.

وأوضحت: «برج تايكن على قناة دبي المائية مفروش ومجهز بالكامل 5 نجوم بأسعار تبدأ من 47 الف دينار، وكذلك المانيا (الغابات السوداء) مشروع سكني، خدمات فندقية، تسليم فوري وعائد 20% في حالة التأجير، ودولة بلغاريا – BANSKO & BURGAS».