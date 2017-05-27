أعلن البنك التجاري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم، حيث سيستقبل البنك عملاءه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر طوال أيام الشهر الكريم، كما سيستقبل «التجاري» عملاءه بفرعي بالأوقات التالية: من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء، ومن 9:00 مساء حتى 2:00 صباحــا، ومـن 3:00 صباحــا حتى 8:00 صباحا.



وبهذه المناسبة، تقدم البنك التجاري الكويتي لعملائه وكافة المواطنين والمقيمين بالكويت بأطيب التهاني والتبريكات، متمنيا مــن اللـه عــز وجــل أن يعيــد علــى الجميــع هـذه المناسبــة الطيبة بالخير واليمـن والبركات.