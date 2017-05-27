انخفض سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداولات الخميس الماضي ليبلغ 50.30 دولارا مقابل 50.97 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وخلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة عندما مددت أوپيك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام لكنها خيبت آمال مستثمرين كانوا يراهنون على تخفيضات أكبر أو لفترة أطول.



وهوت أسعار النفط الخام 5% بعد الإعلان عدم اعلان أوپيك تعميق تخفيض الإنتاج لكنها تعافت قليلا وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.37 سنت أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق معوضة القليل من الخسائر التي منيت بها يوم الخميس.