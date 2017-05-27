أعلنت مجموعة فورسيزونز عن تعيين ديدييه جاردان، مديرا عاما لفندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع، الذي سيتولى وفريقه الإداري مهمة الإشراف على إدارة أول فنادق المجموعة في الكويت، وذلك قبل أشهر قليلة من افتتاحه هذا الصيف.



وسيقود ديدييه جاردان فريقا يتألف مما يزيد على 400 موظف تم اختيارهم بعناية لإدارة فندق فورسيزونز الذي يعد السابع ضمن المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتضمن حاليا ثلاث منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفندقا واحدا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

وتعليقا على ذلك، قال سيمون كاسون، رئيس العمليات الفندقية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا: «بعد استضافة أعداد متزايدة من الضيوف الكويتيين في فنادقنا ومنتجعاتنا داخل المنطقة وخارجها، يسرنا تقديم تجربة فورسيزونز المميزة في مدينة الكويت. ويجمع الفندق بين التصميم الفاخر والأجواء الترحيبية والمضيافة، فضلا عن مفاهيم الطهي الاستثنائية، ليقدم لزواره تجربة استثنائية تعكس كرم الضيافة الكويتية المقترنة بعلامة فورسيزونز.



إن أفراد الفريق المسؤول عن فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع يدركون تماما أن لديهم مسؤولية كبيرة بانتظارهم. وبفضل سنوات الخبرة الطويلة مع فورسيزونز، فإنهم يشكلون الفريق الأمثل القادر على توسيع إرث العلامة الفندقية الفاخرة في هذه السوق الحيوية».

وقد أمضى الفرنسي ديدييه جاردان العقدين الأخيرين في 9 من منشآت فورسيزونز حول العالم، وكان قسم الأطعمة والمشروبات مجال عمله الرئيسي، وانضم جاردان إلى فريق العمل في الكويت قادما من منتجع فورسيزونز موريشيوس في أناهيتا، حيث كان يشغل منصب مدير المنتجع.