نظمت مجموعة قطع الغيار في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، السحب الثاني لعرض قطع غيار تويوتا الأصلية المميز يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 في مركز قطع غيار تويوتا الأصلية بشارع كندادراي بحضور عبدالعزيز أشكناني من إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، واكسافير يسوداس مدير مبيعات قطع الغيار والاكسسوارات، بالإضافة إلى أعضاء من مجموعتي التسويق وقطع الغيار.

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ويحصل العميل مقابل كل 5 دنانير مشتريات من قطع غيار تويوتا الأصلية على كوبون لدخول أحد السحوبات التي تقام كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، وهذا العرض متوافر فقط لدى مراكز الساير لقطع الغيار ومراكز خدمة الساير تويوتا على جميع الفواتير الصادرة بين 19 مارس و18 يونيو 2017، حيث سيتم اختيار 4 فائزين محظوظين في كل سحب شهري ليحصلوا على جوائز نقدية تصل في مجملها إلى 2500 دينار، كما أن الجميع سيحظى بفرصة الدخول إلى السحب على الجائزة الكبرى تويوتا يارس 2017.

وفيما يلي أسماء الفائزين بالسحب الثاني والجوائز التي حصلوا عليها: سالم عشبان العلي 1000 دينار، رامي نجيب 750 دينارا، محمد فرج فالح 500 دينار، كملشينكر باتيدار 250 دينارا. وباستطاعة الفائزين تسلم جوائزهم من مجموعة الساير القابضة في المنطقة الحرة، عن طريق إحضار كتاب الوزارة، وسيكون يوم 18 يونيو هو آخر يوم لدخول السحب الشهري، حيث سيتم تنظيم السحب الثالث والنهائي الخاص بهذا العرض في 20 يونيو 2017.