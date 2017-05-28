باقة مذهلة من المزايا والخدمات تشمل خدمة الصيانة وكفالة المصنع وتأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجاناً

انطلاقا من نجاحها الرائد في عالم السيارات وتأكيدا على الأوجه المتعددة لدورها الفعال على صعيد توفير مركبات متعددة الوظائف تسهل حياة وأعمال العملاء، وفي إطار خدمات ما بعد البيع التي تمتاز بها هيونداي «شمال الخليج»، تقدم الآن عروضا مميزة على خدمات الصيانة بالإضافة إلى توفير أسعار تنافسية على أسطولها الخاص الذي يشمل شاحنات HD طرازات العام 2016 المتميزة بوظائفها العملية وتقنياتها المتطورة، لتمنح عملاءها حلولا متكاملة بأداء فعال وأسعار تنافسية.

تشمل هذه المركبات التجارية طرازات عديدة من شاحنات هيونداي منها HD72 وهي نصف شاحنة موديل 2016 بقوة 155 حصان تيربو شارج حمولة 5 أطنان بسعر 6950 دينارا، وشاحنة HD65 نصف شاحنة موديل 2016 بقوة 120 حصانا تيربو شارج حمولة 4 أطنان بسعر 6450 دينارا، وHD120 نصف شاحنة موديل 2016 220 حصانا تيربو شارج حمولة 7 أطنان، طول الشاصي 7.4 أمتار بسعر 12250 دينارا.

إلى جانب الأسعار التنافسية، تقدم «شمال الخليج» لعملائها باقة مذهلة من مزايا هيونداي التي تمنح العملاء خدمات غير مسبوقة وتشمل خدمة الصيانة الأولى على 5000 كلم مجانا والثانية على 10000 مجانا، هذا بالإضافة إلى كفالة من المصنع لمدة 5 سنوات أو 100000 كلم أيهما يأتي أولا، وتأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجانا.

في هذا السياق، قال المتحدث عن قسم المركبات التجارية في «شمال الخليج»: تفخر «هيونداي» أن تضع هذه المركبات التجارية في متناول العملاء بهدف توفير حلول متكاملة وتسهيل القيام بالأعمال بفضل وظائفها العملية وتقنياتها المتطورة، ما تجعلها في جهوزية كاملة لتأدية كل أنواع المهام التي أعدت من أجلها، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لتوفير أفضل مستوى من الخدمات ما بعد البيع والصيانة الشاملة، كما يسرنا أن نعبر عن اهتمامنا بعملائنا، وتقديرنا لولائهم وثقتهم الكبيرة بمركبات هيونداي التي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة، وكما نؤكد مواصلة جهودنا لتقديم أفضل ما يستحقه عملاؤنا. وإلى جانب إيلائها أهمية كبرى لتوفير مركبات مناسبة لتسهيل وتنفيذ الأعمال والمشاريع من خلال منتجاتها المتعددة الوظائف، تطرح «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت خلال وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.