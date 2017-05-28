واجهة المبنى توفر الحماية من الشمس ومنظراً جمالياً موحداً

تأسس بنك الخليج في قلب الكويت عام 1961، ومنذ ذلك الحين والمبنى الرئيسي للبنك يعد من بين معالم الكويت الرئيسية. وتقيم دار الآثار الإسلامية حاليا معرضا حول الفن المعماري الحديث للكويت يتم من خلاله عرض تاريخ فن العمارة المحلي خلال الفترة من عام 1949 وحتى 1989، متضمنا المبنى الرئيسي لبنك الخليج كجزء من هذا التاريخ.

يبرز المبنى الرئيسي لبنك الخليج في المشهد المعماري الكويتي بسبب التصميم الفريد لواجهته الخارجية. وقد تم استيحاء تصميم المبنى من البحر، حيث تم استخدام الحليات المتداخلة «أكروبود» المصممة لمقاومة الأمواج. وقد تم إنشاء هذه الواجهة لتوفير الحماية من الشمس وغيرها من العناصر المؤثرة وكذلك لتوفر منظرا جماليا موحدا. وقد تولى المهندس المعماري الفرنسي جان-روبيرت ديلب تصميم المبنى الرئيسي للبنك بعد انتهائه من تصميم «برج أوروبا» في باريس وحصل على تكريم Deuxieme Prix de Rome في عام 1957.

وفي هذا الصدد، صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لشؤون الاتصال المؤسسي في بنك الخليج، قائلة: يسر بنك الخليج أن يتم إلقاء الضوء على تصميم المبنى الرئيسي التابع له ضمن المشهد المعماري لمدينة الكويت. ونود أن نتقدم بالشكر إلى دار الآثار الإسلامية على تنظيمهم لهذا المعرض الفريد الذي يعمق معرفتنا بالبيئة المعمارية لمدينة الكويت والمعلومات القيمة التي يقدمها حول التنمية الحضارية التي شهدتها. ويفتخر بنك الخليج بتراثه الفريد وبمساهمته في تنمية وطننا الحبيب. كما نود أن نشكر عملاءنا الكرام على ولائهم المستمر لبنك الخليج.

كما يعرب البنك عن امتنانه وتقديره لجميع أفراد أسرة بنك الخليج. من جهته، صرح أسامة البلهان، مدير إدارة البرامج الإعلامية والعلاقات العامة في دار الآثار الإسلامية، قائلا: يجمع المعرض الذي نقيمه حول العمارة الحديثة في الكويت ما بين التراث والمباني المختلفة ذات التصميم الفريد مثل الديوان الأميري، مجلس الأمة، أبراج الكويت ومباني المدارس ذات الطابع الفريد، ومباني القطاع الخاص، والتي نؤمن بأنها ساهمت كثيرا في تطوير المشهد العمراني لمدينة الكويت. ويسرنا أن يكون المبنى الرئيسي لبنك الخليج من بين المباني الأثرية المميزة في الكويت.

وتعليقا على التصميم البحري للمبنى وهويته، تقول القطامي: يعد المبنى الرئيسي لبنك الخليج، الذي يعود تاريخه إلى عام 1969، من بين المباني المعروفة في الكويت، فالتصميم الخارجي لواجهة المبنى يناسب طقس الكويت، حيث يوفر ظلا للحماية من الحرارة وأشعة الشمس القاسية، كما يتماشى تصميمه مع العناصر البحرية المستخدمة لصد المياه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شعار البنك وتصميم مبناه الرئيسي مستلهمان أيضا من تراث الكويت المرتبط بالبحر، كما أن تصميم فروع البنك البالغ عددها 56 فرعا يتخذ من مراكب الداو تصميما له.

وقد بدأت عملية تشييد المبنى الرئيسي لبنك الخليج في عام 1969 وتم الانتهاء منها في عام 1974، وخلال هذه الفترة أيضا عزمت بعض المؤسسات المالية الأخرى على تأسيس مبانيها في منطقة الأعمال بقلب مدينة الكويت. وعلى مدى السنوات، توسعت المنطقة وتغيرت بشكل كبير ولم يبق من المباني القديمة سوى القليل الذي لازال يستخدم للغرض الذي شيد من أجله. ويعد المبنى الرئيسي لبنك الخليج من هذه المباني القديمة التي لازالت تحتفظ بواجهة خارجية سليمة وبارزة.