تهنئ شركة عبدالمحسن عبــــدالعزيز البابطين، الوكيل الحصــري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عملاءها بحلول الشهر الفضيـل شهر رمضان المبارك.

ودعت «نيسان البابطين» عملاءها للاحتفال معها بالأجواء الرمضانية المميزة، داخل معارضها في منطقتي الري والأحمدي، والتعرف على عروض رمضان، مؤكدة أن شركة نيسان البابطين تحرص باستمرار على تقديم أقوى العروض والأفضل لعملائها على مدار السنة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، لمقابلة معدل الطلب المتزايد على سيارات «نيسان»، وتحقيق أهداف الشركة لتبقى دائما في صدارة العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات.

وتستقبل «نيسان البابطين» جميع عملائها خلال شهر رمضان في الأوقات التالية في الفترة من الساعة الـ 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا، ومن الساعة الـ 9 مساء حتى منتصف الليل.