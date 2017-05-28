تقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات رينو في الكويت، تهانيها لعملائها الكرام بحلول الشهر الفضيــل شهر رمضان المبارك.

وبمناسبة الشهر الفضيل تدعو رينو البابطين جميع عملائها إلى زيارة معارض «رينو ستـــور» للاستفادة من عروضها الحصرية وامتلاك التميز والتكنولوجيا التي تقدمهـــــــا «رينـــو»، وذلك في الأوقـــات التاليــة من الساعة الـ 9:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا، ومن الساعة الـ 9 مساء حتى منتصف الليل.

كما تؤكد من خلال هذا العرض السخي أن الشهر الفضيل معها سيكون مميزا بالنسبة إلى عشاق طرازات الصانع الفرنسي العملاق في المنطقة.