35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محلياً وعالمياً





تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق «المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية» بحلته الجديدة، ويجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محليا وعالميا. وستحضر «إكسبو سيتي» لهذا المعرض مجموعة متنوعة من العروض والإعلانات الجديدة في عالم المعارض، منها سحوبات على صكوك للزوار والمشترين في المعرض.



وأوضح الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب جابر أن الشركة أخذت على عاتقها ان تجعل من المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، معرضا فريدا من نوعه والذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح. وأكد جابر أن الشركة، وبفريق عملها المحترف، قامت بوضع أفكار جديدة لإقامة المعرض، والذي سينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، في فندق الريجنسي، منها طرق تسويقية واسعة، ومشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت ليقدمون أفضل ما لديهم «حصريا» خلال فترة المعرض. وقال جابر: المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها، وأن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وقد يساهم هذا التوجه في إنجاح المعرض بشكل كبير بعد أن أظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة انها غير آمنة، وان القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر.



وبين جابر ان جميع الاحصائيات تدل على أن معدل النمو في القطاع العقاري كبير وجاء بسبب توجه المستثمرين شراء عقار محلي أو عالمي، في حين ان كثيرا من صغار المستثمرين يفضلون القطاع العقاري عن غيره لما له من أرباح مضمونة في وقت قصير بحسب السوق المحدد أو العقار المميز. وأكد ان جميع المستثمرين في القطاع العقاري ومن قاموا بشراء عقار خلال السنوات القليلة الماضية حققوا ارباحا جيدة بفضل اختيارهم الجديد في شراء عقار من المعارض العقارية التي تقيمها الشركة ومن الشركات التي تقدم أيضا عروضا مغرية تناسب الشرائح كافة.

إفرست بلاس

من جهة أخرى، أعلنت شركة إفرست بلاس مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية وأوضحت نائبة مدير إدارة المبيعات في الشركة سعاد أمبارك أن «إفرست بلاس» قد بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، وأخذت اتجاها آخر، بحيث تكون الشركة مطورة وليست مسوقة للمشاريع. ولفتت أمبارك إلى أن الشركة تطرح حاليا أحد المشاريع الجديدة في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع «بريف غرين إفرست»، مشيرا إلى أن الشركة هي المطور والشريك للمشروع.



وأضافت: يتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط. ولفتت إلى أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري.



وأكدت ان المشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يشتمل المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة. كما تطرح الشركة مشروعا في بورصة «جوروكلا» وشقق تمليك مجهزة بالكامل مع ضمان عائد إيجار سنويا.

وأضافت أن الشركة ستطرح مشروعا في القاهرة الجديدة «التجمع الخامس»، بأسعار مغرية ومناسبة للجميع وبطرق سداد مختلفة، كما تقوم بتسويق مشاريع جديدة في الكويت في منطقة الخيران، وهي عبارة عن شاليهات وعمارات سكنية في المهبولة والفنطاس والسالمية.