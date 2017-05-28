«المجلة» تمنح غصون الخالد جائزة أقوى سيدات الأعمال في الكويت





حصدت مجموعة أسيكو للصناعات جائزتين، الأولى كأقوى الشركات بين 50 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأكبر الشركات العربية الخاصة الأكثر تأثيرا في الكويت لعام 2017 من مجلة «فوربس للشرق الأوسط»، والثانية لنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندسة غصون غسان الخالد كأقوى سيدات الأعمال بالكويت، وذلك ضمن حفل الجوائز الذي عقد مؤخرا للاحتفال بنجاح الكويت لعام 2017 وتكريم المؤسسات التي عززت نمو الاقتصاد الكويتي.

وتسلم الجائزة عن مجموعة أسيكو الرئيس المالي للمجموعة حسام أبو اللغد فيما تسلمت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيكو جائزة أقوى سيدات الأعمال في الكويت عن العام 2017 م.غصون غسان الخالد، خلال الحفل الذي اقيم بحضور ورعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وضم نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للبنوك والشركات والمؤسسات العامة والخاصة وعدد كبير من قادة المال والأعمال.

وتقدم فوربس الشرق الأوسط جوائز سنوية لأفضل الشركات العربية صاحبة الدور الفعال في زيادة نجاحات الكويت عبر القطاعات المختلفة، وإشادة بدورها في القطاع الصناعي وتصدرت مجموعة أسيكو لائحة الشركات بناء على المعايير التي تم تحديدها مسبقا من فوربس الشرق الأوسط ويتم اختيار الشركات من خلال لجنة متخصصة تقوم بعملية البحث وتقيم الشركات عبر تقديم تقارير تفصيلية لتصنيف الشركات من خلال أربع قوائم منفصلة لكل من الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية والأصول. وتم خلال الحفل مناقشة ركائز مقدرة الكويت على توفير مناخ جيد للاستثمار، يضمن نجاحات الشركات على أرضها، وكذلك استعراض فرص الاستثمار في صناعة الخدمات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأعربت الخالد عن فخرها واعتزازها بالجائزة التي منحتها لها المجلة وكذلك الجائزة التي منحتها المجلة لمجموعة أسيكو للصناعات قائلة: يشرفنا أن يتم اختيار مجموعة أسيكو لنيل جائزتين إحداهما للمجموعة والثانية لي شخصيا وأفتخر وأعتز بأن تدرج أسيكو ضمن قائمة أفضل الشركات والمؤسسات في العالم العربي، حيث يؤيد هذا التكريم مكانتنا الرائدة في القطاع الصناعي والتي هي نتيجة الجهود المبذولة من قبل فريق العمل والتي سيستمرون في تقديمها كما تعكس الجائزتين تقديرا عالميا لاداء الشركة ولي شخصيا وتشكل حافزا نحو مزيد من التميز والريادة في مجال الصناعة.