انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.89 دولار في تداولات نهاية الأسبوع الماضي ليبلغ 48.4 دولارا مقابل 50.3 دولارا للبرميل في التداولات السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس وسط تداول محدود بعد موجة البيع الكثيفة في تداولات نهاية الأسبوع عقب قرار (أوپيك) بتمديد اتفاق خفض الإنتاج دون زيادة كمية الخفض وهو ما لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 52.15 دولارا، كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا ليصل إلى مستوى 49.8 دولارا للبرميل.